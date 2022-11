Bedreigde Iraanse activist kreeg telkens nul op rekest bij Nederlandse politie voordat hij werd vermoord

Ahmad mola nissi iran Beeld -

Nissi is een van de twee Iraanse dissidenten die tussen 2015 en 2017 in Nederland vermoord werden. In 2018 zette Nederland twee Iraanse diplomaten uit, zonder opgaaf van redenen. Na lang zwijgen en nadat er in Denemarken en Frankrijk rumoer was ontstaan over andere Iraanse moordcomplotten in Europa, zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in januari 2019 dat de inlichtingendienst AIVD ‘sterke aanwijzingen’ had dat Iran achter de moorden zat. Daarna, in juli 2020 werd opnieuw een Iraanse vluchteling, de 64-jarige Sadegh Zarza, aangevallen, ditmaal in Leeuwarden. Hij overleefde de twintig messteken van zijn Iraanse belager.

Het politierapport uit november 2017 maakt duidelijk dat Nissi jarenlang bedreigd en geïntimideerd werd en herhaaldelijk de politie daarvan op de hoogte stelde – zonder dat er veel gebeurde. ‘Nissi heeft in het verleden herhaaldelijk aangifte gedaan en melding gedaan van (doods)bedreiging door de Iraanse autoriteiten. De casus is nooit (aan)gemeld bij het Stelsel Bewaken & Beveiligen. Wel is in een aantal gevallen hiervan melding gedaan bij RID (Regionale Inlichtingendienst, red.). Het is goed voorstelbaar dat dit tot raads- en/of Kamervragen kan leiden, dan wel tot vragen van de familie Nissi waarbij er mogelijk zou kunnen worden gediscussieerd over eventuele nalatigheid van de politie.’

Nissi was actief in een beweging die opkomt voor de Ahwazi, een Arabisch volk

Nissi was actief in de politieke tak van de Asmla, een beweging die opkomt voor de Ahwazi, (een Arabisch volk in de olierijke regio Khoezestan) maar door het Iraanse bewind als terroristisch wordt aangemerkt. Een jaar na de liquidatie van Nissi ontdekte Denemarken een ander moordcomplot tegen een Asmla-lid. Onderzoeksprogramma Argos meldde vorig jaar dat een Iraanse asielzoeker vóór Nissi’s dood zowel de IND als de AIVD waarschuwde dat er een moordcomplot tegen Nissi bestond. inmiddels heeft de familie de staat aansprakelijk gesteld voor zijn dood.

Het politierapport bevat een chronologie van Nissi’s contacten met de politie en begint bij de vermelding dat het gezin in 2010 verhuisde van Maastricht naar Den Haag ‘n.a.v. een bedreiging’. Vervolgens deed Nissi aangifte in 2010 en 2011, beide keren zonder gevolg. In 2012 meldde hij de politie dat hij vreesde voor zijn leven ‘na contact met geheime dienst van Iran’. Net zoals eerder werd het voorgelegd aan de RID en ditmaal werd er een ‘afspraak op locatie’ (aol) gemaakt voor drie maanden. Een maatregel die weleens bij klachten over stalkers genomen wordt. Dat betekent dat zijn zaak die periode in het politiesysteem zat, en er als hij belde dus sneller gereageerd kon worden.

Later dat jaar deed hij opnieuw aangifte, en meldde dat hij volgens de Iraanse tv op een dodenlijst stond. In januari 2013 ging hij opnieuw naar de politie, met een kennis die bevestigde dat hij op een Iraanse dodenlijst stond. ‘Nissi kreeg meegedeeld dat het bureau hem niet op de juiste manier kon beveiligen en hij zelf voorzorgsmaatregelen moest nemen.’

In 2014 deed Nissi opnieuw aangifte, zei dat hij ter dood veroordeeld was en dat het huis van een vriend van hem in Rijswijk ‘was aangestoken en verbrand’. Een andere vriend zou door Iraniërs in elkaar zijn geslagen in Venlo. Ditmaal volgde een ‘aol’ van zes maanden. In juli dat jaar meldde Nissi dat hij een verdachte man zag bij een Asmla-bijeenkomst. ‘Kreeg briefje onder ruitenwisser, met adres van zijn broer’, aldus de politie. De laatste melding dateert uit 2016, toen geld waarmee hij een bedrijfje wilde beginnen, werd gestolen. Het politierapport noemt liquidatie in opdracht van Iran als ‘meest plausibele scenario’ en daarmee ‘het exclusieve domein van de AIVD’.