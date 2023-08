Bedreigde inheemse plantensoorten redden? Verplaats ze naar de tuin

De grote centaurie, een van de inheemse planten waar volgens Duits onderzoek kansen voor liggen door ze in de tuin te plaatsen. Beeld Getty Images

De Duitse wetenschappers publiceerden hun bevindingen donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. Volgens hen zou dit zogeheten ‘conservation gardening’ (bedreigde inheemse soorten aanplanten in tuinen) kunnen helpen om het toenemende biodiversiteitsverlies van planten in Duitsland aan te pakken. In tegenstelling tot Nederland, kent het land aparte Rode Lijsten per deelstaat. Omdat daarin forse verschillen bestaan wat betreft bodemtype en overige landschapskenmerken, variëren de aantallen bedreigde soorten per lijst van 515 tot 1123. De genoemde 988 bedreigde soorten is het totale aantal soorten dat toepasbaar is in tuinen in alle deelstaten.

Net als in Nederland hecht de gemiddelde Duitser aan ‘nette’ tuinen met sierplanten. Die tonen vaak weinig biodiversiteit, en veel planten zijn exoten, afkomstig uit verre landen en volop verkrijgbaar in tuincentra.

Die laatste categorie is sommigen een doorn in het oog. Exoten komen vaak buiten de tuinen in de natuur terecht (door ‘natuurlijke’ verspreiding van zaden, of doordat particulieren ze kwijt willen en in het wild planten), waardoor ze ‘invasief’ kunnen worden en de inheemse flora gaan overheersen.

Over de auteur

Jean-Pierre Geelen werkt op de wetenschapsredactie van de Volkskrant als redacteur natuur en biodiversiteit. Hij schreef onder meer het boek Blinde vink – Hoe ik vogels leerde kijken.

Leni Duistermaat, plantentaxonoom bij Naturalis en samensteller van de laatste editie van het standaardwerk Heukels Flora van Nederland, reageert gematigd positief op het idee van de Duitse onderzoekers. ‘Ergens heb ik angst dat we op deze manier planten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied een veel grotere ruimte geven, waardoor natuurlijke patronen verstoord worden. Aan de andere kant: als inheemse planten de plaats innemen van al die exotische soorten in tuinen, kunnen we veel winnen.’

Naar schatting telt Nederland ongeveer 4,5 miljoen tuinen met een gemiddelde oppervlakte van zo’n 125 vierkante meter. Met ruim 560 vierkante kilometer is het totale oppervlak aan tuinen ongeveer gelijk aan de helft van het IJsselmeer.

Natuurvervalsing

Duistermaat ziet in Nederlandse tuinen kansen voor inheemse planten als veldsalie, grote centaurie, kleine bevernel en de gentiaan. Toch is enkel het bijplanten van bedreigde soorten niet voldoende, zegt ze: ‘Meer exemplaren zegt nog niets over de ecosystemen met alle boven- en ondergrondse netwerken waarin ze leven. Je krijgt er bijvoorbeeld niet meer kalkgraslanden mee terug, waarop sommige bedreigde soorten leven.’

Tegelijk is ze beducht voor de gevolgen die handel in inheemse planten kunnen hebben voor natuurlijke processen in het wild. ‘Het valt voor sommige soorten nu al steeds moeilijker te bepalen wat wild is en wat ingezaaid. Van veldsalie en hokjespeul wordt al best veel ingezaaid. Voor een deel is dat inheems zaad, maar de vraag is al zo groot dat het onmogelijk allemaal inheems kan zijn. En dus worden die zaden deels in andere landen geoogst, soms zelfs van verwante, niet inheemse soorten.’

Dat leidt tot ‘natuurvervalsing’. De situatie loopt volgens Duistermaat uit de hand: ‘Exacte getallen hebben we nog niet, maar ik durf te stellen dat er momenteel in Nederland meer dan duizend plantensoorten in het wild voorkomen die niet inheems zijn. Die horen hier dus niet. Het probleem is dat een aantal daarvan zal gaan woekeren; welke valt helaas lastig te voorspellen.’

Duistermaat zou het toejuichen wanneer tuincentra meer inheemse en minder exotische tuinplanten zouden verkopen. Ze heeft herhaaldelijk gepleit voor regelgeving, maar de overheid gaf vooralsnog niet thuis.