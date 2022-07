Bedreigde burgemeester: ‘Ik blijf proberen die vlaggen weg te krijgen, maar ik ga niet de veiligheid van mijn mensen in de waagschaal stellen’

Tanja Haseloop-Amsing, burgemeester van Oldebroek, is het mikpunt van bedreigingen en intimidaties. ‘Als ik door het dorp loop, ben ik allerter Ik probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden op dat wat er eventueel zou kunnen gebeuren.’ Beeld Herman van der Wal

‘Bizar gekke tijden’, noemt Tanja Haseloop-Amsing het. Ruim een maand geleden nog organiseerde de burgemeester van het Gelderse Oldebroek een ontbijt voor de boeren in haar gemeente, om hen te steunen bij de protesten tegen het stikstofbeleid. Inmiddels is Haseloop-Amsing (VVD) mikpunt van bedreigingen en intimidaties. Ook haar medewerkers en hun familieleden worden lastiggevallen. Reden: het besluit van de gemeente om de omgekeerde Nederlandse vlaggen die waren opgehangen bij kruispunten, rotondes en verkeerslichten in Oldebroek te laten verwijderen.

Wat heeft u zoal te verduren gekregen?

‘Ik heb talloze berichten en telefoontjes ontvangen waarin me de vreselijkste dingen naar het hoofd werden gesmeten. Iemand schreef dat ik me maar met een vlag moest opknopen aan een lantaarnpaal. En onlangs stonden er twee mannen in mijn voortuin die een vlag in de grond plantten. Eén van hen had een zak over zijn hoofd waarin twee gaten waren geknipt.’

Wat doet dat met u?

‘Ik word er gefrustreerd en verdrietig van. Het zit voortdurend in mijn hoofd. ’s Ochtends ben ik al heel vroeg wakker. Als ik door het dorp loop, ben ik alerter. Ik probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden op dat wat er eventueel zou kunnen gebeuren.’

Uw medewerkers op het gemeentehuis hebben ook intimiderende berichten ontvangen. Hoe gaan zij daarmee om?

‘Zij voelen zich erg onprettig. Ze doen gewoon hun werk, zoals ze dat altijd hebben gedaan, en nu staat dat ineens ter discussie. Met dit soort misselijke acties wordt het democratisch proces ondermijnd.’

Wie zit hier achter, denkt u?

‘Ik heb nog steeds goed contact met belangenvertegenwoordigers van boerengroeperingen en zij zeggen: dit komt niet bij onze mensen vandaan. Ik vertrouw ze; als het anders was, zouden ze dat ook eerlijk zeggen. Het lijkt erop dat de boerenprotesten in sommige gevallen misbruikt worden door actiegroepen die andere belangen hebben dan de boer. Ik sluit niet uit dat de mensen die eerder protesteerden tegen het coronabeleid hier een rol in spelen.’

Dinsdag werd iemand die door de gemeente was ingehuurd om met een hoogwerker de vlaggen te verwijderen fysiek geïntimideerd.

‘Ja; terwijl deze man aan het werk was, stopte er een vrachtwagenchauffeur langs de kant van de weg en stal de sleutels uit het contactslot van de hoogwerker, om er vervolgens vandoor te gaan. Toen de man zijn sleutels terug probeerde te halen en op de treeplank van de vrachtwagen ging staan, gaf de chauffeur gas en moest hij voor zijn eigen veiligheid wegspringen. Ik heb die meneer aan de telefoon gehad, hij zit er helemaal doorheen. Zijn kind heeft ook nare berichten ontvangen via social media en zijn werkgever is bedreigd. Tegen de vrachtwagenchauffeur is inmiddels aangifte gedaan. En dan te bedenken dat we al bewust voor een hoogwerkersbedrijf van buiten onze gemeente hadden gekozen, omdat onze eigen bedrijven het niet aandurven. De volgende keer zullen we waarschijnlijk het logo van de hoogwerker moeten afplakken.’

Waarom laat u die vlaggen niet gewoon hangen?

‘Allereerst vanwege de veiligheid. Het zal maar gebeuren dat zo’n vlag eraf waait en er een kind onder een auto komt. Wat bijvoorbeeld ook meespeelt is dat we een aantal militaire kazernes in onze gemeente hebben. Er wonen hier veel veteranen en militairen die straks op uitzending gaan. Voor hen is een omgekeerde vlag een klap in het gezicht. Het laatste wat ik wil is dat groepen in mijn gemeente tegenover elkaar komen te staan om iets wat sowieso al niet mag.’

Het is opmerkelijk dat juist u en uw medewerkers met intimidaties te maken krijgen. De gemeente Oldebroek heeft zich tot nu toe achter de protesterende boeren geschaard.

‘Ja, de boeren zijn heel belangrijk voor onze gemeente. Ze leveren voedsel, helpen de bakker aan werk en zorgen voor agrarisch natuurbeheer. Ondertussen hebben ze zich de afgelopen decennia voortdurend aan nieuw beleid moeten aanpassen en is er slecht naar hen geluisterd. Bovendien wordt de rekening van het stikstofbeleid veel te veel bij hen gelegd. De provincie Gelderland wil hier dan ook een eigen koers in varen en dat steun ik volledig.’

Vindt u het ook te rechtvaardigen dat boeren hooibalen, autobanden en asbest in brand steken op de snelweg?

‘Nee, de openbare ruimte is van iedereen en daar gelden nu eenmaal regels en richtlijnen. Zodra er sprake is van vernielen, stelen, intimideren en bedreigingen, haak ik af.’

Bij sommigen leeft het gevoel dat de protesterende boeren met meer wegkomen dan bijvoorbeeld een klimaatactiegroep als Extinction Rebellion. Herkent u dat?

‘Ja, ik vind dat je als overheid voorspelbaar moet zijn. Als iets niet mag, dan mag het niet. Als je het ene handhaaft en het andere niet, dan voed je het gevoel dat de overheid er een dubbele agenda op na houdt.’

Ondertussen hangen er in Oldebroek nog wel overal omgekeerde vlaggen.

‘Door de intimidatie en bedreigingen wordt het heel lastig voor ons om te doen wat er van een lokale overheid verwacht mag worden. Hoe moet ik vlaggen uit een lantaarnpaal halen als ik daarvoor het gereedschap niet kan krijgen? Ik ga niet zelf op een ladder staan. Natuurlijk ga ik uitzoeken of het mogelijk is die vlaggen alsnog weg te krijgen. Tegelijkertijd weiger ik de veiligheid van mijn mensen in de waagschaal stellen.’

Voorlopig trekken de mensen achter de intimidaties en bedreigingen dus aan het langste eind.

‘Ja en dat vind ik een zeer zorgelijke constatering.’