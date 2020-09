Bedreigde broer kroongetuige Nabil B. vecht met OM over veiligheid

De politie doet sporenonderzoek nabij de vluchtauto die werd gebruikt bij de moord op Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De broer van Nabil B. heeft met het Openbaar Ministerie (OM) een hoogoplopend conflict over zijn beveiliging, terwijl de dreiging van een aanslag op zijn leven nog altijd onverminderd hoog is. De broer voelt zich ‘als een muis die door het grote Openbaar Ministerie wordt verpletterd’. Hij stelt dat hij mede door restricties op zijn rechtsbijstand, die door het OM wordt betaald, ‘monddood’ wordt gemaakt. Zijn anonieme advocaat voelt zich onveilig en door het OM niet serieus genomen.

Het OM zegt zich ‘niet te herkennen’ in het door de broer geschetste conflict. Het stelt dat ‘veel en langdurige inspanningen’ zijn geleverd om voor de kroongetuige-broer ‘een stabiele en veilige’ situatie te bereiken. Maar het erkent wel dat in dit dossier fouten zijn gemaakt.

Toen zijn broer Nabil B. kroongetuige werd in het Marengo-proces en een deal sloot met het OM, zag ondernemer Aziz – niet zijn echte naam – zijn leven in duigen vallen. Zijn andere broer werd vermoord, zelf leeft hij al twee jaar in de anonimiteit. Hoe kon het OM dit laten gebeuren, vraagt hij zich af.

Kroongetuige Nabil B. heeft belastend verklaard over de organisatie van Ridouan T. in het Marengo-proces. In maart 2018 werd de kroongetuigedeal door het OM bekendgemaakt. Nog geen week later werd een andere broer van Nabil B. doodgeschoten. Deze Reduan was een succesvol ondernemer en had niets te maken met de criminele wereld van zijn jongste broer. In september 2019 werd ook B.’s advocaat, Derk Wiersum, vermoord.

Mening van familie

Familieleden waren tegen het sluiten van de kroongetuigedeal vanwege de gevaren die het OM in hun ogen niet serieus nam. Het OM zegt dit in de toekomst voortaan anders te willen doen: ‘Achteraf hadden we in het Marengo-proces de mening van de familie van de kroongetuige veel zwaarder moeten laten meewegen’, aldus de verantwoordelijke OM-man, die anoniem wil blijven. ‘Maar dat betekent niet dat we, als een familielid tegen is, zo’n deal per definitie niet doorzetten. Het maatschappelijk belang speelt ook mee bij de afweging.’

Uit het dossier van de broer blijkt onder meer dat het OM beveiligingstoezeggingen niet is nagekomen. Voor het staven van zijn uitspraken liet hij de Volkskrant mail- en briefwisselingen zien en ‘Marengo-tapes’ horen - gesprekken met justitie die hij heeft opgenomen. Hij stelt te moeten vechten tegen het onbegrip, de naïviteit en de fouten van het OM. Zo hamerde hij voorafgaand aan het bekendmaken van de deal op veiligheidsmaatregelen voor de familie, en waren er concrete signalen dat zij gevaar liepen.

Het OM stelt dat er destijds geen concrete signalen waren. Over de niet nagekomen toezeggingen zegt het OM dat er sprake was van ‘voortschrijdend inzicht. Wat op moment één een goede oplossing leek, kan dat op moment twee al niet meer zijn’.

‘Onvoorstelbaar amateuristisch’

Vanwege hun zorgen over de beveiliging legden eerder al drie anonieme advocaten van de geïnterviewde broer hun werk neer. Ook de huidige anonieme advocaat van het familielid voelt zich onveilig. Dit voorjaar schreef de jurist in een mail aan de hoofdofficier van Midden-Nederland dat de advocaat ‘het moet doen met een telefoonnummer van de politie’, waar de jurist ‘heen kan bellen als deze wordt geliquideerd’. De advocaat voelt zich niet serieus genomen. ‘Een advocaat die enkel ja en amen mag knikken op de eenzijdige mededelingen vanuit het Openbaar Ministerie en wiens mails niet worden beantwoord is mijns inziens een notulist, een bijzitter, geen advocaat’, mailde de advocaat op 1 september naar het OM.

Ook kroongetuige-advocaat Onno de Jong beklaagde zich deze week over problemen met zijn beveiliging. In een documentaire vertelt hij hoe hij na de moord op raadsman Wiersum moest onderduiken wegens zijn werk voor kroongetuige Tony de G. in het Eris-proces, dat voortvloeit uit Marengo. Volgens de advocaat liep de beveiliging de eerste zes maanden ‘op rolletjes’. Afgelopen voorjaar werd zijn beveiliging afgeschaald, zonder dat dit werd onderbouwd. ‘De ambtenaar wist niet wie ik was, wat ik deed en hoe mijn werk in elkaar zat.’ Nadat hij deze zomer ook kroongetuige Nabil B. ging bijstaan in het Marengo-proces, werd zijn beveiliging weer opgeschaald. ‘Dat is wrang.’ Volgens De Jong heeft minister Grapperhaus ‘er geen idee van op welke onvoorstelbaar amateuristische manier zijn – op zich goede – beleid wordt uitgevoerd’.

Anoniem bestaan

Ook de broer van de kroongetuige heeft zijn laatste hoop op de minister van Justitie gevestigd. De ruzie tussen het OM en de kroongetuige-broer komt feitelijk neer op de vragen: heeft het OM fouten gemaakt in de beveiliging van de geliquideerde Reduan B., wie is daarvoor verantwoordelijk en waarom worden vragen daarover niet beantwoord? En: hoe ver strekt de zorgplicht van de Staat als familieleden van kroongetuigen buiten hun schuld om gevaar lopen? In een weerwoord erkent het OM dat ‘sommige dingen, zoals hoe ver de zorgplicht van de overheid gaat, nog onduidelijk zijn’.

Volgens het OM moet de broer accepteren dat hij een anoniem bestaan elders opbouwt. Die uitkomst is voor hem onverteerbaar. ‘Na alles wat ik heb meegemaakt, laat ik me niet door Ridouan T. naar het buitenland sturen, mijn huis uit zetten.’