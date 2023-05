Bedreigde Amsterdamse middelbare school gaat donderdag weer open, minderjarige verdachte opgepakt

De vanwege een bedreiging op sociale media met een schietpartij gesloten middelbare school Spinoza20first. Beeld ANP

De Amsterdamse politie hield woensdagavond een minderjarige verdachte aan. Dat bevestigt directeur Jan Paul Beekman aan de Volkskrant. ‘We zijn er natuurlijk enorm blij mee.’ Beekman benadrukt dat de minderjarige nog verdachte is. ‘Maar de politie heeft ons voldoende zekerheid gegeven om morgen weer open te gaan.’

De politie kan woensdagavond nog niets kwijt over de identiteit en de motieven van de dader. Of de verdachte een link heeft met de school is nog ook onbekend, aldus directeur Beekman.

Dinsdagavond werd op de fotoapp SnapChat een dreigement rond dat gericht was aan de school. ‘Morgen schietpartij op spinoza?? Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00’, was er te lezen. Het lyceum lichtte de politie hier dinsdagavond over in. De school besloot hierop zelf de deuren woensdag te sluiten.

Zo’n negenhonderd leerlingen konden hier woensdag niet door naar school. De examens die op de school zouden worden gemaakt, zijn voor de zekerheid verplaatst naar een andere school uit dezelfde scholengemeenschap.

Foto’s van een vuurwapen

Het is niet voor het eerst dat een school in Nederland dicht bleef vanwege online bedreigingen. Zo sloten vorige maand enkele scholen in Zaandam tijdelijk de deuren na een dreigmail.

In het bericht, met bijgevoegde foto’s van een vuurwapen, dreigde de onbekende afzender leerlingen en medewerkers van de school iets aan te doen. Een dag later pakte de politie een minderjarige jongen op. Diezelfde maand sloten ook een basisschool in Amsterdam en een basisschool in Huizen na digitale dreigementen, respectievelijk via het sociale medium TikTok en per mail.