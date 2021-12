Bedreigd OMT-lid Marion Koopmans roept justitie op: maak in 2022 ‘echt werk’ van aanpak online bedreigers

Viroloog Marion Koopmans. Beeld ANP

Koopmans sloot haar bericht op Twitter af met een oproep aan het Openbaar Ministerie om in het volgende kalenderjaar ‘echt werk’ te maken van dit soort online bedreigingen. Een woordvoerder van het OM laat weten dat die oproep ‘te hebben gezien’. Later op de dag wil het OM uitgebreider op de bedreiging aan Koopmans’ adres reageren.

door de kop geschoten, goor stuk onafgemaakt softenon NAZI Schwab hoerenjong,

D.P. " mail, 13-12-2021



D.P.: Ook fijne feestdagen he! @_knaw @SigridKaag @devsnu @Het_OM Zullen we van dit soort zaken komend jaar echt werk gaan maken? Ik ben er wel klaar mee, eigenlijk. — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) 13 december 2021

Sinds het uitbreken van de coronapandemie worden wetenschappers en politici vaker online bedreigd. Zo kreeg het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag in 2020 in totaal zeshonderd meldingen van een mogelijke bedreiging, ruim 50 procent meer dan een jaar eerder. In 274 gevallen concludeerde het Openbaar Ministerie dat inderdaad sprake was van bedreiging.

Sigrid Kaag

Ook politici toonden recentelijk aan de buitenwereld welke berichten zij in hun digitale postvakjes aantreffen. D66-leider Sigrid Kaag deelde enkele foto’s van onheilspellende kerstkaarten die zij thuis ontving. ‘Zoals u ziet weten wij waar u woont.’ Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk) plaatste een screenshot op Twitter van een bericht waarin vooral zijn partijleider Farid Azarkan het moest ontgelden.

Daarnaast krijgen leden van de Gezondheidsraad dagelijks e-mails waarin staat dat ze zijn genomineerd voor een naar de NSB-oprichter Anton Mussert vernoemde prijs ‘vanwege het grootste misdadige experiment op mensen uit de geschiedenis’.

Niet alleen het aantal meldingen van bedreigingen is gestegen, ook het aantal zaken dat door de rechter is behandeld, nam toe. In 2019 boog de rechter zich vijftien keer over een bedreigingszaak, een jaar later 43 keer. In juni van dit jaar veroordeelde de politierechter in Den Haag een complotdenker tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, vanwege onder meer opruiing tegen RIVM-direceteur Jaap van Dissel. Volgens het OM is het toegenomen aantal rechtszaken het gevolg van ‘aangescherpt beleid’.

Geldboete

In strafzaken waarin bedreiging een rol speelt, volgt het OM zijn ‘richtlijn voor strafvordering’. Wie voor het eerst een schriftelijke bedreiging uit – Twitterberichten vallen in deze categorie – kan rekenen op een geldboete van 400 euro als strafeis. Bij recidive loopt het bedrag op, volgt een taakstraf van maximaal 48 uur of zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Een aanzienlijk deel van de bedreigingen is afkomstig van minderjarigen. Voor hen hanteert het OM een lagere strafeis. Bij een bedreiging via internet vraagt het OM de rechter in de regel om een geldboete van 100 euro of een taakstraf van 20 uur op te leggen.