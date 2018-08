Bedenker Mickey Mouse van de Sovjet-Unie, Eduard Oespenski overleden

Rusland is in rouw door de dood van kinderboekenschrijver Eduard Oespenski, de bedenker van een aapachtig beestje dat voor kinderen in de Sovjet-Unie minstens zoveel betekende als Mickey Mouse in het Westen.

Tsjeboerasjka heet het beestje dat Oespenski in 1966 tot leven wekte. De naam is afgeleid van het Russische woord voor ‘tuimelen’. Zijn oren zijn zo groot als zijn gezicht, zijn huid is zijdezacht en zijn aaibaarheidsfactor is uiterst hoog. Tsjeboerasjka bracht liefde en onschuld voor kinderen die opgroeiden tijdens de Koude Oorlog.

Hij had het niet makkelijk in de Sovjet-Unie. Tsjeboerasjka viel in een tropisch oord in slaap in een doos sinaasappels en kwam zo per ongeluk terecht in de communistische samenleving. Met zijn afwijkende uiterlijk – ‘niet bekend bij de wetenschap’ – was er geen plek voor hem in de dierentuin. Niemand wilde met hem omgaan. Tsjeboerasjka ging daarom maar in een telefooncel wonen en raakte via een advertentie bevriend met de oude eenzame krokodil Gena. Samen gingen ze op stap en zongen liedjes die iedereen die opgroeide in de Sovjet-Unie kan meezingen.

Russische kinderen

Tsjeboerasjka is Oespenski’s bekendste fantasiefiguur. Hij verscheen in tekenfilms, toneelstukken, kleurplaten, luisterboeken, op postzegels en als knuffel in speelgoedwinkels. Nog steeds leren kinderen Russisch met hem.

En nog altijd heeft iedere Russische boekwinkel een speciale plank met Oespenski-boeken. Naast de boeken over Tsjeboerasjka staan er de beroemde boeken over Oom Fedja, zijn hond en zijn kat, en over Zjab Zjabitsj, een pad die uit een genetisch laboratorium ontsnapt en als oppas gaat werken.

De afgelopen jaren lag Oespenski in de clinch met tekenfilmstudio Sojoezmutlfilm over de rechten op Tsjeboerasjka, nadat het tropische beestje een succes bleek in Japan. Oespenski overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, zo liet zijn dochter dinsdag weten aan persbureau TASS.