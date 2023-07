Bedenker laadpaalrobot loopt binnen, cryptofraudeur mogelijk de cel in

Crijn Bouman

Winnaar: Crijn Bouman, de bedenker van een laadpaalrobot haalde met zijn bedrijf 32 miljoen op

Hoewel de zelfrijdende auto nog wel even op zich laat wachten, staat de zelfladende auto al bijna om de hoek van de straat. Dat is onder meer te danken aan industrieel ontwerper Crijn Bouman, die een robot bouwde die geheel zelfstandig de kabel van een laadpaal in elektrische voertuigen steekt. Gewoon afmeren bij de laadpaal, krantje erbij en wachten tot de accu vol genoeg is om de rest van de reis te voltooien.

Rocsys heet het bedrijf van Bouman, die in de jaren nul, toen bijna niemand had gehoord van de elektrische auto, een onderneming oprichtte die snellaadpalen bouwde. Rocsys richt zich trouwens niet op de gewone automobilist, die best even kan uitstappen om de laadkabel in te pluggen, maar op bedrijven met een fikse elektrische vloot.

Daar is de investering in een laadrobot interessant; als een medewerker immers vergeet een voertuig in te pluggen, kan dat de operatie vertragen en daardoor geld kosten, stelt Rocsys. Zeker nu voertuigen meer en meer zelfstandig kunnen parkeren, is automatisch laden een logische volgende stap. Of zoals Rocsys zelf zegt: ‘Waarom zou een auto die zelf kan rijden een menselijke babysitter nodig hebben om op te laden?’

Waarheid als een koe natuurlijk. Vindt onder meer ook de Europese Investeringsbank EIB, die samen met enkele andere investeerders 32 miljoen euro in de Delftse start-up (opgericht in 2019) steekt.

Rocsys hoopt met de financiële impuls snel te kunnen opschalen, zodat de vinding straks mogelijk een wereldstandaard wordt. Ook gaat het bedrijf zich meer richten op de Amerikaanse markt, waar autonoom rijden verder is en elektrisch transport dankzij overheidssubsidies sterk in de lift zit.

Alex Mashinsky Beeld REUTERS

Verliezer: Alex Mashinsky moet mogelijk jaren de cel in wegens cryptofraude

‘Is een aanbieding te mooi om waar te zijn? Dan is dat vaak ook zo’, waarschuwt Marktplaats gebruikers onder het kopje ‘Hoe herken ik fraude?’. Een wijze raad, die meer mensen ter harte moeten nemen. Zoals de horden particuliere beleggers, onder wie Nederlanders, die dachten dat 18 procent rente op hun crypto’s een betrouwbaar aanbod was. Het Amerikaanse Celsius Network, een cryptobank die zich presenteerde als een degelijke financiële instelling met keurige spaarrekeningen, beloofde tot vorig jaar deze glorierente aan beleggers.

Celsius leende de crypto’s vervolgens tegen nog hogere rentes uit aan beleggers in nog riskantere projecten. Dit spel ging goed, tot vorig jaar de koers van veel cryptomunten inzakte, waarop de durfbeleggers hun immense rentes niet meer konden betalen. Waardoor Celsius vervolgens zelf ook in financiële problemen kwam. Toen het nieuws hierover bekend werd, ontstond vorig jaar een ‘bankrun volgens het boekje’, zoals een ING-econoom het noemde in deze krant. En ging Celsius ten onder.

Honderdduizenden beleggers verloren samen ruim een miljard dollar. Sommigen hadden hun complete pensioen in Celsius gestoken.

Deze week werd Alex Mashinsky opgepakt, de ceo en medeoprichter van het cryptobedrijf. Hij zou klanten hebben misleid door zijn instelling te presenteren als een ‘veilige en transparante’ bank, terwijl beleggers geen idee hadden wat Mashinsky met hun geld uitspookte. De arrestatie gebeurde na een onderzoek door de Amerikaanse beursautoriteit SEC. Mashinsky wordt verdacht van grootschalige fraude. Als hij wordt veroordeeld, wacht hem mogelijk decennia gevangenisstraf.