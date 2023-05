Bed-bad-brooddiscussie betreft 1.100 opvangplekken, waarvan ruim kwart niet wordt gebruikt

Asielzoekers voor de poort van het azc in Ter Apel, augustus 2022. Beeld Getty

De opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die al jaren politieke spanningen veroorzaakt, bestaat uit ruim 1.100 plekken waarvan ongeveer een kwart doorgaans niet wordt gebruikt.

De zogenoemde Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)’s, ook bekend als bed-bad-broodopvang, zijn in 2018 opgezet als test na lange discussies in meerdere kabinetten. Staatssecretaris Eric van der Burg wilde het budget voor de LVV’s schrappen, maar kwam daar dinsdagavond op terug.

Nederland telt vijf LVV’s met in totaal 1.142 bedden. De grootste en meest gebruikte locatie bevindt zich in Amsterdam. Tijdens een evaluatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid waren gemiddeld 303 van de 360 plekken gevuld. Op de kleinste locatie, in Rotterdam, slechts 43 van de 117. In totaal was ruim een kwart van de bedden vrij.

LVV’s moeten voorkomen dat afgewezen asielzoekers gaan zwerven en bieden begeleiding bij terugkeer, verdere migratie of een nieuwe asielaanvraag. Hierin slagen zij redelijk, blijkt uit de evaluatie: driekwart van de personen die de opvang verlaat, doet dit met een (tijdelijke) oplossing.

Grootste deel van afgewezen vreemdelingen verlaat Nederland – en belandt dus niet in opvang

Slechts een fractie van de uitgeprocedeerde asielzoekers belandt in een bed-bad-broodopvang. Sinds 2018 krijgen jaarlijks gemiddeld 16,5 duizend asielzoekers te horen dat ze Nederland moeten verlaten. Per jaar vertrekken gemiddeld 12,1 duizend uitgeprocedeerden, waarvan ruim 80 procent zelfstandig.

Doordat vreemdelingen niet altijd in hetzelfde jaar vertrekken als waarin ze zijn uitgeprocedeerd, en sommigen uit het zicht van de overheid verdwijnen, is niet precies duidelijk hoeveel er onrechtmatig in Nederland blijven. Het ministerie van Veiligheid en Justitie schatte dit aantal voor het laatst, in 2017, tussen de 23 en 58 duizend.

Afgelopen jaren daalde het aantal afgewezen asielverzoeken, mede door de coronapandemie en relatief meer aanvragen vanuit kansrijke landen. Dit jaar lijkt het aantal uitgeprocedeerden weer te stijgen.