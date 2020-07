Beachvolleybaltoernooi bron besmettingen geneeskundestudenten Rotterdam

Ten minste twaalf studenten uit Rotterdam die meededen aan een besloten beachvolleybaltoernooi in Scheveningen zijn besmet zijn met het coronavirus. Beeld Getty Images/EyeEm

Zeker 22 studenten in Rotterdam zijn besmet zijn met het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog op, zegt zij, aangezien het bron- en contactonderzoek nog niet is afgerond. ‘De avond voor het volleybaltoernooi was er een borrel. Mensen die daar besmet zijn geraakt, hebben daarna deelgenomen aan het sportevenement en hebben vervolgens ook nog andere feestjes bezocht. Het is echt een groep met heel veel contacten.’

Het volleybaltoernooi werd op 18 juli georganiseerd door de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR), die eerder die week nog een online collegereeks over covid-19 lanceerde. ‘Wij hebben als bestuur vandaag vernomen dat een aantal leden dat zaterdag bij het beachvolleybaltoernooi is geweest positief getest is op Covid-19’, schreef het MFVR-bestuur maandag in de e-mail aan de leden, die in handen is van Erasmus Magazine. In de mail adviseert het bestuur alle deelnemers aan het toernooi om in quarantaine te gaan, ook als ze geen klachten hebben.

Eigenaar Anna de Vries van Beachclub Escubelle – in de evenementenkalender van de MFVR aangeduid als locatie voor het beachvolleybaltoernooi – schrok toen ze maandag een telefoontje kreeg van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Die vertelde haar dat een groep Rotterdamse studenten besmet was geraakt op een volleybaltoernooi op het Scheveningse strand.

Woordenwisseling

De besmetting vond niet plaats in Escubelle. Al jaren houden houdt de MFVR bij deze strandtent half juli een beachvolleybaltoernooi plus een barbecue voor zo’n vijftig tot tachtig mensen. Maar dit jaar doet Escubelle geen partijen. ‘Er is pizza gegeten op anderhalve meter afstand in de buitenlucht. De studenten zijn daarna hun eigen weg gegaan’, reageert MFVR-voorzitter Marte van der Bijl.

‘Ik kreeg nog een fikse woordenwisseling met de organisatoren’, zegt De Vries. ‘Ik zei: wij houden de anderhalve meter in acht. Jullie kunnen niet met z’n allen naar binnen als het regent. En we doen ook geen barbecues. Zij vonden het maar overdreven dat wij zo streng waren. Achteraf gezien ben ik nu heel blij dat ze niet bij ons zijn geweest.’

De MFVR verwijst voor verdere vragen door naar de Erasmus Universiteit. ‘Maar wij hebben bij dit evenement geen enkele bemoeienis’, laat een woordvoerder van de universiteit weten. Wel hebben alle 31 duizend studenten maandag een mail gekregen met daarin de dringende oproep de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. ‘De meeste studenten houden zich gewoon aan de regels, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.’

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb noemde het maandag ‘buitengewoon kwalijk’ dat de jongeren lakser omgaan met de voorschriften. Hij ontbood dinsdag vertegenwoordigers van studentenverenigingen. Afgesproken is dat de studentenverenigingen een voorlichtingscampagne gaan bedenken en uitvoeren die zich richt op hun doelgroep.

Anders dan tijdens de eerste coronagolf zijn jongeren momenteel tijdens de heropleving van het virus oververtegenwoordigd in de besmettingscijfers. De aard van de besmettingen verandert, constateert Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding aan de Universiteit Maastricht en hoofd infectieziekten bij de GGD Zuid-Limburg. Tot eind juni vonden besmettingen vooral binnen het gezin plaats, of op de werkplek. Nu, na de versoepeling van de maatregelen, vindt dit vaker plaats op sociale gebeurtenissen, zoals op feestjes en familiebijeenkomsten.

Hoebe vindt het zorgelijk dat een deel van de mensen het niet zo nauw meer neemt met de regels. Ook baart het hem zorgen dat in een aantal regio’s meer jongeren besmet raken. Hoebe: ‘Jongeren denken: het zal zo’n vaart niet lopen, ik zal er niet zo ziek van worden. Maar we kennen ook gevallen van jongvolwassenen die maanden lang kortademig en moe zijn van corona.’