BBC onthult grootschalig seksueel misbruik in Kenia op theeplantages Unilever en James Finlay & Co

Het stelselmatige seksueel misbruik vond plaats op theeplantages van Unilever en James Finlay & Co in Kenia. Beeld Patrick Meinhardt / AFP

Op geheime video-opnamen van de BBC is te zien hoe werknemers door leidinggevenden worden gedwongen om seks met hen te hebben. De BBC sprak met zeventig slachtoffers, van wie één vrouw na een verkrachting zelfs werd geïnfecteerd met hiv. Het misbruik vond plaats op de theeplantages van twee grote bedrijven, Unilever en James Finlay & Co. De bewuste landerijen liggen in Kenia, een van de grootste exporteurs van zwarte thee ter wereld.

Unilever heeft zijn Keniaanse theeplantages in juli vorig jaar verkocht. De BBC deed toen al jaren onderzoek naar seksueel misbruik op Keniaanse theeplantages, wat betekent dat het misbruik ook al plaatsvond toen de plantages nog van de Britse multinational waren.

Geen gehoor

Om naast de verhalen van de zeventig vrouwen nog meer bewijsmateriaal te verzamelen, ging een vrouwelijke BBC-journalist undercover op de theeplantages werken. Op de plantages van Unilever werd ze meermaals onder druk gezet om seks te hebben met haar meerderen. Eerst nodigde een divisiemanager haar uit in zijn hotelkamer. Later beloofde een directe leidinggevende haar een betere baan in ruil voor seks.

Toen de undercoverjournalist naar de afdeling stapte die klachten over seksuele intimidatie afhandelt, kreeg ze te horen dat ze niet aan de intimidatie moest toegeven en moest vasthouden aan haar principes en grenzen. De journalist wilde vervolgens weten welke actie er tegen haar superieuren werd ondernomen, maar kreeg op die vraag geen antwoord.

De afdeling van Unilever die klachten over seksuele uitbuiting zou moeten aanpakken, werd tien jaar geleden opgericht toen er soortgelijke misstanden aan de kaak werden gesteld. Het toen nog Nederlandse Unilever voerde daarmee naar eigen zeggen een zerotolerancebeleid. Nu blijkt dus dat alsnog onvoldoende is ingegrepen bij beschuldigingen van seksuele intimidatie. Unilever heeft in een reactie laten weten ‘diep geschokt te zijn door de beschuldigingen die in het BBC-programma worden gedaan’.

‘Slavernij’

Ook in het Keniaanse parlement is geschokt gereageerd op de onthullingen van de BBC. Zo zei Kamerlid Beatrice Elachi ‘dat slavernij in dit land nog altijd bestaat’. De plaatsvervangend parlementsvoorzitter gaf een commissie van parlementsleden de opdracht om een onderzoek in te stellen naar het misbruik.

James Finlay & Co, dat de in het BBC-stuk genoemde theeplantages nog altijd bezit, heeft aangegeven te onderzoeken of het een ‘lokaal probleem met seksueel geweld’ heeft. Een leidinggevende die de BBC-undercoverjournalist onder druk heeft gezet om seks met hem te hebben, is inmiddels ontslagen.

Lipton, sinds kort de eigenaar van de voormalige Unilever-plantages, waar mannen jarenlang ongestraft hun gang konden gaan, zegt dat het twee managers heeft ontslagen. Ook dat bedrijf stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het stelselmatige seksueel misbruik op zijn Keniaanse theeplantages. Of de daders ook strafrechtelijk vervolgd zullen worden, is nog niet duidelijk.