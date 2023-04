BBC maakt bezwaar bij Twitter vanwege label ‘door de overheid gefinancierd’

Het profiel van de BBC op Twitter, voorlopig met de tekst: ‘Government Funded Media’. Beeld Twitter

Eerder ontstond al ophef over het label dat de Amerikaanse radio-omroep NPR kreeg. Deze werd aanvankelijk gelabeld als ‘aan een staat gelieerd medium’, dezelfde aanduiding als de Russische en Chinese staatszenders RT en Xinhua News hebben. NPR zei daarop te stoppen met twitteren totdat de aanduiding zou worden aangepast. Vervolgens kreeg NPR het label ‘door de overheid gefinancierd’. Kort daarna ontving de BBC diezelfde aanduiding.

‘De BBC is onafhankelijk en is dat ook altijd geweest’, schrijft de omroep in een reactie. ‘We worden bekostigd door het Britse publiek vanwege een wettelijk verplichte omroepbijdrage.’ De omroep wijst op het handvest waarin staat dat de organisatie onafhankelijk is als het gaat om redactionele beslissingen. De BBC roept Twitter op om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

De BBC heeft hierover mailcontact gehad met twittereigenaar Elon Musk. Musk zegt dat ‘de koppeling aan eigendom en financieringsbron waarschijnlijk zinvol is’. Volgens hem zouden media-organisaties ‘zelfbewust moeten zijn en niet ten onrechte moeten beweren dat er geen vooringenomenheid is’. Tegelijkertijd zegt Musk dat hij BBC News op Twitter volgt en dat hij denkt dat de Britse omroep ‘een van de minst bevooroordeelde is’.

BBC krijgt jaarlijks een bijdrage van 159 pond (zo’n 181 euro) per Brits huishouden. Vorig jaar was dat goed voor 71 procent van de totale inkomsten (omgerekend ruim 6 miljard euro) van de BBC. Dat bedrag wordt vastgesteld door de Britse regering.

In Nederland wordt de NOS grotendeels gefinancierd door de overheid. Op Twitter heeft die nieuwsorganisatie vooralsnog geen label gekregen.