BBC-journalisten moeten eigen mening voor zich houden: emoji’s zijn note done, liken uit den boze

Tim Davie, de nieuwe BBC-topman. Beeld AP

De grote missie van Davie, enkele maanden geleden aangesteld op voorspraak van de Conservatieve regering, is het wegnemen van de indruk dat de publieke omroep te progressief georiënteerd is. Deze vermeende subjectiviteit van de omroep, die direct via een license fee door de kijkers gefinancierd wordt, zou het vertrouwen ondermijnen. Volgens de Conservatieven is de BBC zo rood als een kreeft.

Afgelopen zomer ontstond er nog een grote rel toen de BBC besloot om Rule, Britannia en Land of Hope and Glory instrumentaal uit te voeren tijdens de Last Night of the Proms. Een beslissing die na hevige protesten en kritiek van premier Boris Johnson werd teruggedraaid. Rechtse critici voeren zelfs campagne om de omroep subsidie te onthouden, onder het motto ‘Defund the BBC’.

Medewerkers is nu verteld dat ze hun eigen mening voor zich moeten houden op sociale media. Ook emoji’s zijn voortaan not done. Nieuwspresentator Huw Edwards maakte het verbod belachelijk door een tweet te versturen waarin hij zijn liefde voor Wales, zijn land van herkomst, middels een rits emoji’s toonde. Een collega van hem beloonde deze tweet vervolgens, tegen de regels, met een like.

Deugsignalen

Het hoofd van de nieuwsafdeling, Fran Unsworth, had haar redactie laten weten dat zelfs likes een inbreuk op de nieuwe richtlijnen kunnen vormen. Vervolgens ontdekte een van haar ondergeschikten dat ze zelf een tweet had aanbevolen waarin premier Boris Johnson felle kritiek kreeg na een televisieoptreden. Tevens geldt er een verbod op het afgeven van deugsignalen, ‘hoe nobel de kwestie ook is’.

Dat laatste kan lastig worden voor Gary Lineker, de bekende presentator van Match of the Day, die graag kritiek mag geven op de Conservatieve regering in het algemeen en op brexiteers in het bijzonder. De oud-voetballer is door de jaren heen het boegbeeld geworden van progressief Engeland. Lineker is een van de best betaalde medewerkers, maar niet in vaste dienst.

Meest in het oog springt het verbod om manifestaties, betogingen en optochten bij te wonen die een politiek tintje hebben. Tegenover The Guardian benadrukte de BBC dat het alleen geldt voor journalisten die op de nieuwsredacties werken. Het bericht van diezelfde krant dat BBC-medewerkers niet meer mogen deelnemen aan Pride-optochten, werd door Davie afgeserveerd als een fabeltje.