BBC-journalist: menigte viering Krim-annexatie niet geheel vrijwillig aanwezig • Rusland ziet vooruitgang onderhandelingen, Oekraïne spreekt dat tegen

• Hevige gevechten in Marioepol, ook in het centrum

• Poetin: ‘We zien hoe dapper onze jongens vechten in deze operatie’

• Tientallen doden na rakentaanval op legerkazerne bij Mykolajiv

• VN: 6,5 miljoen ontheemden in Oekraïne, grote zorgen om humanitaire situatie