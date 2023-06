BBB valt buiten de boot in veerijkste provincie van Nederland – andere partijen proberen nieuw bestuur te vormen

Het Provinciehuis met de vlag van Noord-Brabant in Den Bosch. Beeld ANP

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag in meerderheid besloten twee nieuwe formateurs aan te stellen voor de vorming van een breed provinciebestuur zonder BBB. Daarmee dreigt de grootste partij van Brabant, die vorige week de formatieonderhandelingen met VVD, GroenLinks en PvdA op het allerlaatste moment liet klappen, genoegen te moeten nemen met een plaats in de oppositiebanken.

De twee formateurs – VVD’er Bert Pauli en PvdA’er Erik van Merrienboer – krijgen de opdracht te onderzoeken of VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant ‘samen een stabiel provinciebestuur kunnen vormen’. In de motie, die met 33 tegen 21 stemmen werd aangenomen, wordt tevens gesteld dat er ‘op dit moment onvoldoende vertrouwen is in de BBB om het formatieproces vlot te trekken en tot een goed einde te brengen’.

Over de auteur

Peter de Graaf is regioverslaggever van de Volkskrant in Zuid-Nederland en verslaat ontwikkelingen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Eerder was hij EU-correspondent in Brussel en economieverslaggever.

De BBB kreeg tijdens het duidingsdebat flinke kritiek te verduren over het laten klappen van de formatie. Fractievoorzitter John Frenken moest alle zeilen bijzetten om uit te leggen hoe het zover heeft kunnen komen. ‘Alle puzzelstukjes bij elkaar leverde toch een lelijk plaatje op’, zei Frenken over de mislukte formatie. ‘Het complete plaatje was niet helemaal geworden wat onze fractie voor ogen had.’

Twintig passages herschreven

Daarom werd hij door zijn eigen fractie op het allerlaatste moment teruggestuurd naar de onderhandelingstafel met allerlei aanpassingen op gevoelige onderwerpen als de gedwongen sanering van stallen, stikstof, natuur, landbouw en water. Terwijl de beoogde coalitiepartners dachten al een onderhandelingsakkoord te hebben waaronder ze hun handtekening gingen zetten, kwam Frenken met twintig herschreven passages.

De onderhandelaars van VVD, GroenLinks en PvdA en ook formateur Pieter Verhoeve waren zo verrast dat er niet eens meer over gesproken werd. Het was meteen einde verhaal, en einde formatie.

Over alle afzonderlijke onderdelen had de BBB-fractie al eerder haar fiat gegeven. Maar het geheel, het ‘totaalplaatje’, was toch ‘niet helemaal geworden wat we willen’, aldus Frenken. ‘Dat was de opdracht van de fractie waarmee ik ben teruggegaan’, zei hij. ‘Het was een ultieme poging om het akkoord toch nog wat aan te scherpen.’

Jammerlijk mislukt

Die poging is jammerlijk mislukt, moest de oud-wethouder van Son en Breugel erkennen. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij onhandig had geopereerd en onduidelijk had gecommuniceerd. ‘We zijn allemaal mensen die fouten maken’, aldus Frenken. ‘Het is mij niet gelukt, het is door mijn vingers geglipt.’

Die onhandigheid en miscommunicatie hebben grote gevolgen. Want daardoor dreigt BBB als grootste partij (11 zetels) buiten de boot te vallen in de veerijkste provincie van Nederland. De beoogde coalitiepartners VVD (9 zetels), GroenLinks (5) en PvdA (4) lieten meteen weten geen vertrouwen meer te hebben in de partij van Frenken.

‘De BBB kwam op liefst twintig passages in de tekst terug. Al onze moeite, tijd en energie zijn voor niets geweest’, aldus GL-fractievoorzitter Jade van der Linden. Haar PvdA-collega Ward Deckers: ‘Ons vertrouwen in BBB is geknakt.’

VVD’er Martijn van Gruijthuijsen: ‘We hadden een onderhandelingsakkoord met voor iedereen iets zuurs en iets zoets. Brabant moet aan de slag. Maar één partij zet het belang van één sector boven alle andere belangen. De VVD-fractie heeft geen vertrouwen meer in BBB.’

‘Triest en onnodig’

Formateur Pieter Verhoeve noemde het mislukken van de formatie ‘triest en onnodig’. Er lag een onderhandelingsakkoord van zestig pagina’s met ‘verstandige teksten’. Hij sprak van ‘een nette deal’. Er was een goed team ontstaan en er zou een college komen met zes gedeputeerden. Bij onderhandelingen zijn er altijd duiven en havikken, zei hij. ‘Helaas hebben de havikken gewonnen’, aldus de formateur en burgemeester van Gouda.