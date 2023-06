BBB steunt Eerste Kamervoorzitterschap van in opspraak geraakte Bruijn (VVD), Mei Li Vos kandidaat namens GL/PvdA

Jan Anthonie Bruijn (VVD). Beeld ANP

Het bleef tot vrijdag spannend of BBB na de monsteroverwinning, waarbij de partij vanuit het niets met 16 zetels de Eerste Kamer binnenkwam, zelf met een kandidaat-voorzitter zou komen. Helemaal onlogisch zou dat niet zijn; de grootste fractie maakt vaak de meeste kans de voorzitter te mogen leveren.

Maar BBB kiest ervoor niet mee te dingen naar de prestigieuze functie. ‘Hoewel wij meerdere geschikte kandidaten in de fractie hebben, ligt onze primaire aandacht nu bij het inwerken op en uitvoeren van de kerntaken van onze fractie: op het gebied van de wetgeving en het controleren van de regering’, laat fractievoorzitter in de Eerste Kamer Ilona Lagas weten. Wel schuift de partij senator Robert Croll naar voren voor de positie van ondervoorzitter. Croll was tot voort kort rechtbankpresident en is tot juli dit jaar raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Over de auteur Avinash Bhikhie is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2014 over de nationale politiek.

BBB steunt de huidige voorzitter Bruijn in zijn kandidatuur. De VVD’er, die de afgelopen vier jaar liet zien de vergaderingen strak te kunnen leiden, bleek achter de schermen uit te vallen tegen Kamerpersoneel. Zijn gedrag zou volgens ambtenaren ‘autoritair en onaangenaam’ zijn. Bruijn zou tegen personeel hebben geschreeuwd en geregeld woede-uitbarstingen hebben gehad. Bruijn zou hier onlangs op zijn aangesproken door de griffier van de Eerste Kamer, de baas van het ambtelijk apparaat.

‘Niet-adequate bejegening’

Kort nadat het nieuws via de NOS naar buiten kwam, betuigde Bruijn spijt. Hij erkende zich het afgelopen jaar te veel door emoties te hebben laten leiden, wat resulteerde in ‘een niet-adequate bejegening'. Bruijn heeft beterschap beloofd en heeft aangegeven aan zichzelf te zullen werken.

Voor BBB is dat overtuigend genoeg om de VVD’er te steunen. ‘Volgens de griffier heeft deheer Bruijn aangegeven geschrokken te zijn en hier de situatie te willen verbeteren. Volgens de griffier zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt en is aangegeven dat er geen behoefte is aan nader onderzoek. BBB rekent en vertrouwt erop dat deze afspraken worden nagekomen en zullen leiden tot verbetering van de situatie op de werkvloer', aldus Lagas. ‘We zullen bij de voorliggende verkiezing ons richten op, naar wat wij beoordelen, wie volgens ons momenteel de beste voorzitter is van de Eerste Kamer, waarbij politieke kleur ondergeschikt is. Onze keus is daarbij gevallen op Jan Anthonie Bruijn.’

Sociale veiligheid

Tegenkandidaten hebben tot vrijdag de tijd zich te melden. Deze week stelde de senaat de profielschets samen. Daarin is expliciet opgenomen dat de nieuwe voorzitter ‘ervaring en/of affiniteit met vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid’ heeft. Namens de fractie GroenLinks/PvdA heeft zich Mei Li Vos gemeld voor de voorzittershamer.

Desgevraagd wil Vos niet ingaan op de meldingen van Bruijns wangedrag. ‘Ik was daar niet bij.’ Ze ziet dat de VVD’er beterschap heeft beloofd en dat hij ‘grotendeels’ voldoet aan de profielschets. Wel benadrukt zij een andere stijl van voorzitten te hanteren. Onder haar leiding zal er eerder worden ingegrepen. ‘We moeten vreselijk hard debatteren op de inhoud.’ Als het te veel gaat over randzaken moet worden opgetreden. ‘Dat deed Bruijn niet vaak genoeg.’

De senaat besluit aanstaande dinsdag in een geheime stemming wie de volgende voorzitter wordt.