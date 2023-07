‘BBB-Statenleden stemmen in Drenthe tegen gedeputeerde van coalitiegenoot VVD’

De samenwerking in Flevoland met de PVV leidt binnen de ChristenUnie niet tot onverdeeld enthousiasme. Voorafgaand aan de ministerraad noemde vicepremier Carola Schouten het verbond ‘ongemakkelijk’. Ook partijgenoot en landbouwminister Piet Adema heeft zich ‘verbaasd’ over de keuze: ‘Ik vind de PVV geen natuurlijke samenwerkingspartner.’ Jongerentak PerspectieF overweegt een buitgengewoon congres aan te vragen over de kwestie.

Fractievoorzitter Harold Hofstra vond het zelf aanvankelijk ook ‘heel lastig’, citeert persbureau ANP hem. Aan het begin van de onderhandelingen werd daarom besloten om een aantal kernwaarden op papier te zetten. Daarin kwamen ze een provinciebestuur overeen ‘van en voor alle Flevolanders’ dat alle inwoners het recht toekent om ‘te geloven wat ze geloven en niet geloven’.

In het voorwoord van het coalitieakkoord staan woorden van gelijke strekking. Ook artikel 1 van de Grondwet, het discriminatieverbod, wordt daarin genoemd. De coalitie in Flevoland bestaat uit de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, PVV, ChristenUnie en SGP.

Hofstra spreekt van een ‘prachtig coalitieakkoord waar geen enkele partij zich voor hoeft te schamen’. Hij is tevreden dat de partijen de samenwerking hebben doorgezet. ‘De buitenwacht baseerde zich op beelden, maar wij gingen op de inhoud’.

De jongerentak van de partij, PerspectieF, laat het er niet bij zitten. Op het partijcongres in november is de groep voornemens om een motie in te dienen zodat leden zich uit kunnen spreken tegen de samenwerking. ‘De PVV is een partij die beschadigt wat in Nederland is opgebouwd’, aldus de jongerentak.

Ook overwegen ze een buitengewoon congres aan te vragen. Daardoor zouden ze niet tot november hoeven te wachten om de kwestie aan te kaarten. Het bestuur van PerspectieF is daarover in gesprek met zijn leden. ‘We zullen ons best blijven doen om fractievoorzitter en beoogd gedeputeerde Harold Hofstra ervan te overtuigen om deze coalitie niet te ondersteunen, maar om trouw te blijven aan de waarden van de ChristenUnie.’

Abel Bormans