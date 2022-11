BBB presenteert provinciale lijsttrekkers: ‘Zoals Caroline het doet, brengt ze mensen weer terug naar de politiek’

Dit weekend presenteerde BBB zijn lijsttrekkers voor de Statenverkiezingen van maart volgend jaar. De snel gegroeide partij hoopt op een politieke ‘aardverschuiving’.

Goede zin. Dat is wat overheerst in de uitpuilende zaal in De Schakel in Nijkerk, waar de BoerBurgerBeweging (BBB) na de besloten ledenvergadering de kandidaten voor de statenverkiezingen presenteert, die in maart gehouden worden. Als Hans Veentjer (Zuid-Holland) zich voorstelt verwijst hij naar zijn Groningse collega, die ‘met koetjes en kippetjes’ hobbyboer is. ‘Net als hem heb ik ook een hobbyboerderij. Bestaande uit een vrouw en vier kinderen.’ Het gelach van het publiek galmt door de zaal.

De kandidaten moeten het ‘kort en bondig houden, zoals het BBB waardig is’ – en dat doen ze. Gezond (boeren)verstand is een terugkerend thema. Gert-Jan Schuinder uit Zuidlaarderveen in Drenthe is ‘trots’ dat hij BBB op de kaart mag zetten. ‘We gaan er gewoon voor!’ Applaus. Anja Keuter uit Urk gaat ‘samen met de hele BBB-familie’ zorgen voor een ‘gezond, nuchtere provincie, een gezond nuchter Nederland en een gezond nuchter Europa’. Applaus.

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Rik Loeters wil in Gelderland ‘samen met de 49 mensen op de lijst’ voor een ‘aardverschuiving’ gaan zorgen. Hij gaat zich onder andere hard maken voor woningen voor starters en jonge gezinnen. ‘En in plaats van 800 windmolens verdeeld over 51 gemeentes, dus 16 van die krengen per gemeente, geven wij de voorkeur aan één of twee kerncentrales, wat gelijk staat aan duizend windmolens of tienduizenden zonnepanelen op land.’

Dan volgt zijn eerbetoon aan de jager. ‘Voorzitter, mag ik nog wat zeggen over de wolf?’ Weer ontstaat vrolijke reuring in de zaal. Hebben we jagers in de zaal? Er gaan best veel handen omhoog. ‘Precies. Want zodra een wolf een landbouwhuisdier aanvalt, mag er volgens ons passende maatregelen genomen worden, en daar hebben we jullie hard bij nodig. Dank je wel!’ Applaus.

Annetjes Schoolmeesters, uit Voerendaal: ‘Wij staan klaar om met 32 welbespraakte en goed getrainde kandidaten ons loeihard - let op het woordje loei - in te zetten voor een prachtig Limburg.’ Ingrid de Sain, ‘boerin, burger en babe’, kijkt als lijsttrekker Noord-Holland nu al uit naar de peilingen voor de Statenverkiezingen. ‘Want wij gaan het verschil maken.’

Ook in Zeeland is er een duidelijke agenda, zegt lijsttrekker Kees Hanse, akkerbouwer en producent van groene energie. ‘Wij gaan geen land meer teruggeven aan de zee. En nog iets: we hebben nog plaats voor die tweede kerncentrale in Borsele. We gaan er voor!’

Tienduizend leden

In elke provincie doet BBB met tientallen kandidaten mee aan de provinciale verkiezingen, een combinatie van een strakke organisatie en het enthousiasme van de betrokkenen. Zo zijn er nu meer dan tienduizend leden, meer dan driehonderd kandidaten, en een leger vrijwilligers.

Caroline van der Plas, op dit moment nog BBB’s enige lid van de Tweede Kamer, is hier ‘waanzinnig trots’ op. Twee jaar geleden stonden we op dezelfde plek, zegt ze. ‘Met 26 mensen.’ Wat ze de zaal wil meegeven? ‘Het gevoel. Hou dat vast. Ga voor elkaar. Noaberschap. Blijf de BBB-familie die jullie nu al zijn.’

Haar toon is een van de redenen die mensen naar BBB trekt. Albert van den Berg, een laser operator in de metaal uit Hardenberg, zegt dat ‘politici in Den Haag vaak woorden gebruiken die je helemaal niet begrijpt. Zoals Caroline het doet, brengt ze mensen weer terug bij de politiek.’

Van den Berg is nooit politiek actief geweest. Hij ziet ‘stijgende armoede’ en mensen die zich van de politiek afkeren. Maar BBB geeft hem ‘goede moed’. Zijn vader was een keuterboer die stopte toen hij in de jaren tachtig ‘getroffen’ werd door de melkquota en de mestboekhouding. over te nemen. ‘Je werd door je ouders opgevoed met het CDA, maar die tijd is voorbij.’

Caroline van der Plas: ‘Ga voor elkaar. Noaberschap. Blijf de BBB-familie die jullie nu al zijn.’ Beeld Freek van den Bergh

In de zaal waar de nazit wordt gehouden met bier en wijn worden ook BBB t-shirts verkocht. Voorop staat: ‘Ben je bedrukt? Zie ommezijde.’ Achterop: ‘Iedere dag BBBeter.’ De man achter het standje is Wim Groot Koerkamp, een van de initiatiefnemers voor BBB. Dragen mensen echt nog shirts met een partij erop? ‘Wij zitten nu in een dusdanige boost dat iedereen wel zo’n shirt wil dragen’, zegt hij lachend.

Rob van Veldhoven, een 53-jarige ondernemer in groene energieproducten uit Waddinxveen, en Anoek de Lange (32), een projectmanager uit Heerewaarden, geloven er ook in, de BBB-magie. Rob is als oud-VVD- en Forumliefhebber, ‘zeer teleurgesteld’ in de politiek, maar voelt zich thuis bij BBB. ‘Caroline zegt wat ze ook zelf denkt, dat gebeurt niet vaak in de politiek. Het lijkt oprechter.’ Anoek is deze zomer lid geworden ‘vanwege het eerlijke geluid, gewoon platte eerlijkheid’.

Het is niet voor het eerst dat er in Nederland een partij opstaat die het allemaal anders gaat doen. Blijft dat enthousiasme als BBB meer betrokken raakt bij het politieke spel? Van der Plas ziet de risico’s en zegt dat daarom is geprobeerd mensen ‘die trammelant zoeken’ niet op de lijst te zetten. ‘Een beetje humor, niet alles te serieus nemen, dat zoeken we ook in kandidaten: mensen die bij ons passen.’

Dus hoe kan het dat mensen die vinden dat het in Nederland ‘niet veel slechter kan worden dan het nu is’, zoals Rob en Anoek, hier zo goedgemutst een voorschot nemen op de verwachte groei van hun partij? Deels lijkt dit het BBB-gevoel van noaberschap en oprechtheid. ‘Mensen willen gehoord worden, maar je moet ze geen valse beloften doen die je niet kunt waarmaken’, zegt Van der Plas. ‘Als je oprecht bent en to the point, dat vinden mensen al heel fijn. Dat wordt in Den Haag erg onderschat.’