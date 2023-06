BBB neemt in Gelderland verantwoordelijkheid, maar borduurt voort op oud beleid

De provincie Gelderland presenteert het coalitieakkoord. Rik Loeters van de BBB is de eerste die tekent. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit bleek woensdag in Arnhem bij de presentatie van het Gelders coalitieakkoord, dat onder leiding van informateur en oud-minister Ank Bijleveld is gesloten tussen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

Over de auteur

Pieter Hotse Smit is regioverslaggever van de Volkskrant in Oost-Nederland en verslaat ontwikkelingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Eerder schreef hij over landbouw, natuur, voedsel en duurzaamheid

BBB’er Harold Zoet (51), nu nog ‘ondernemer in de paardenhouderij en het nationaal en internationaal transport van paarden en pony’s’, krijgt als landbouwgedeputeerde misschien wel de ingewikkeldste opdracht. Hij moet in de provincie met 60 procent van ’s lands meest belastende stikstofbronnen (piekbelasters) uit de landbouw, geconcentreerd rond de Veluwe, zorgen voor natuurherstel.

Na de presentatie zei Zoet met trots: ‘We hebben tien van onze tien speerpunten in het coalitieakkoord gekregen.’ Met voor hem als twee belangrijkste: geen gedwongen uitkoop van boeren en tot 2035 de tijd nemen om de stikstofdoelen te halen.

Het staat er inderdaad, in het document ‘Gelderland gewoon doen’. Maar bij nadere lezing van dit coalitieakkoord dringt zich nog een andere conclusie op: de BBB in het Gelders bestuur is toch ook een voortzetting van bestaand beleid, maar dan onder andere leiding.

Neem stikstof: ‘We voeren de Gelderse Maatregelen Stikstof uit en die manier van werken zetten we door.’ Of natuur: ‘Het Gelders natuurnetwerk ronden we af’, staat er. En waar de BBB in Brussel wilde lobbyen om de bescherming van Natura 2000 te beperken, staat in de Gelderse natuurparagraaf resoluut: ‘Natura 2000-gebieden liggen vast. We houden ons aan de afspraken die daarover zijn gemaakt.’

Niet getornd aan bestaande plannen

Op energiegebied hetzelfde. BBB’er Zoet gaat er prat op dat er ‘in Gelderland geen windmolens en zonneparken op land(bouwgrond)’ bij komen. Maar uit het akkoord blijkt dat niet wordt getornd aan al bestaande plannen, zoals beschreven in de Regionale Energiestrategieën. Afspraken die nota bene tot 2050 doelen en plannen bevatten. ‘Energie uit zon en wind zien we als een noodzakelijke stap om de gemaakte afspraken na te komen.’

Zoets voorganger Peter Drenth (CDA), die als gedeputeerde wisselt naar algemeen bestuur en cultuur, beaamt dat de provincie geen nieuwe weg is ingeslagen. Drenths tip voor zijn landbouwopvolger: ‘Loop niet weg voor de problemen, maar pak ze aan op een manier die past bij Gelderland.’

Om daadwerkelijk te weten wat er speelt – en hier is de hand van de BBB zichtbaar – wil de provincie eropuit trekken. Gedeputeerden gaan ‘proactief’ iedere gemeente één keer per jaar bezoeken. Met 51 Gelderse gemeenten komt dit neer op een gemeente per week per gedeputeerde. Ook hoorzittingen, commissievergaderingen en debatten zullen vaker buiten het Huis der Provincie plaatsvinden.

Disclaimer

Op de grote nationale dossiers zoals stikstof, natuur, waterkwaliteit en klimaat blijft het de vraag hoeveel burgers uiteindelijk te zeggen hebben over het beleid. De coalitie geeft die disclaimer ook als het over participatie gaat: ‘Meedoen betekent niet altijd dat je je zin krijgt, want we houden rekening met iedereen.’

Met boeren is alvast rekening gehouden. Die krijgen een menukaart om stikstof te verminderen, met veel nadruk op innovatie. Voor schapenhouders gaat de coalitie in Brussel lobbyen om de beschermde status van de wolf af te schalen. Verder is de huidige stop op geitenhouderijen in de provincie na 2024 ‘niet vanzelfsprekend’.

Een verrassender standpunt gaat over kernenergie. Gelderland wil voorbereidingen treffen, zodat over acht jaar een kleine centrale in de provincie gebouwd kan worden. De verantwoordelijkheid ligt bij BBB’er Ans Mol (water, klimaatadaptatie en energie).

Andere nieuwkomers zijn Dirk Vreugdenhil (wonen) van de ChristenUnie en Klaas Ruitenberg (openbaar vervoer) van de SGP. Behalve Drenth blijft ook VVD’er Helga Witjes (financiën) behouden voor Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zij was in 2022 de opvolger van Christianne van der Wal, die toen stikstofminister werd.