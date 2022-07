BBB-leider Van der Plas stopt voorlopig met publieke optredens vanwege bedreigingen

Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat over het stikstofbeleid. Beeld Freek van den Bergh

Van der Plas voelt zich door de bedreigingen niet langer veilig. Op Twitter schrijft ze dat ze alle afspraken uit haar agenda heeft geschrapt. Ze heeft al haar publieke optredens en werkbezoeken voor deze week en komend weekend afgezegd. In een videoboodschap op het sociale medium zegt Van der Plas bedreigingen maar dat de bedreigingen 'niet mals’ zijn en dat het onder meer om doodsbedreigingen gaat.

Het is onduidelijk wat de bedreigingen precies inhouden en van wie ze precies afkomstig zijn. ‘De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren’, zegt Van der Plas daarover. ‘Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.’

‘Nul medelijden’

Woensdag deelde het Tweede Kamerlid twee screenshots van online geuite dreigementen aan haar adres. De afzender zegt daarin onder meer ‘nul medelijden’ te hebben als Van der Plas iets wordt aangedaan vanwege haar steun aan de boerenprotesten.

Als leider van de BoerBurgerBeweging, een politieke partij die zich hevig verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet, verschijnt Van der Plas de afgelopen tijd veelvuldig in de media. In onder meer talkshows schuift ze regelmatig aan om in gesprek te gaan over de maatregelen en boerenprotesten.

Haar optredens, waarin Van der Plas het geregeld opneemt voor de boeren, leveren de politicus geregeld kritiek op van tegenstanders van de boerenprotesten. Aan de andere kant krijgt het Kamerlid ook kritiek van hardliners onder boeren en tegenstanders van het kabinetsbeleid die vinden dat ze niet ver genoeg gaat in haar strijd tegen de stikstofplannen. Woensdag schreef Van der Plas ‘achter alle protesten die binnen de wet zijn’ te staan en riep ze boeren op te stoppen met het opwerpen van blokkades en brandstichting op snelwegen.