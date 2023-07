BBB kreeg de eerste grote campagnedonatie na de val van het kabinet

Caroline van der Plas na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de BBB op 12 november 2022. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

VDE Holding is in handen van de agrarische ondernemer Johan van der Elsen, die onder meer voedingssupplementen aan veehouders verkoopt. De donatie aan BBB is nog relatief klein. Voordat het kabinet viel kregen andere partijen, zoals de VVD, Forum voor Democratie en het CDA ook al enkele grote donaties van ondernemers. De meeste donaties zijn in de aanloop van de Provinciale Verkiezingen van maart gedaan.

De SP en de VVD kregen in heel 2023 tot nog toe het meeste geld binnen via donaties. De VVD kreeg recent een ton van de oprichter van Basic Fit. Deze René Moos maakte twee dagen voor de val van het kabinet 100.000 euro over op de rekening van de VVD. In totaal ontving de VVD dit jaar al 215.000 euro aan donaties.

Verplichte bijdrage

Van oudsher komt er ook veel geld binnen in de campagnekas van de SP, omdat Kamerleden en bestuurders een verplichte bijdrage moeten afstaan. De teller voor de SP staat dit jaar daardoor al op 257.000 euro.

Bij Forum voor Democratie kwam er al 97.000 euro binnen, onder meer afkomstig van de baas van vastgoedontwikkelaar Peter Poot van gebiedsontwikkelaar Chipshol. Het CDA kreeg onder meer een flinke donatie van de vermogende beurshandelaar Johann Kaemingk.

Er is dit jaar voor het eerst veel meer transparantie over donaties. Sinds 1 januari geldt er een nieuwe wet waardoor alle donaties boven de 10.000 euro binnen drie dagen gepubliceerd moet worden. Voorheen duurde de openbaarmaking veel langer. De donaties over 2022 zijn bijvoorbeeld nog niet bekend. De verwachting is dat er de komende weken en maanden nog meer donaties gedaan zullen worden.