BBB grote winnaar Provinciale Statenverkiezingen: ‘Niet normáál wat hier gaat gebeuren’

Caroline van der Plas van de BBB, samen met haar moeder (rechts) en haar broer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In het zalencentrum aan de Brink in Bathmen hebben zo’n zevenhonderd partijleden plus aanhang zich verzameld om een feestje te bouwen. Als partijleider Caroline van der Plas het podium betreedt voor de generale repetitie van haar toespraak, ontbranden vlak voor haar voeten twee vuurwerkfonteinen. Uit de luidsprekers klinkt Sweet Caroline van Neil Diamond.

De eerste exitpeiling die de NOS om 21.00 uur prijsgeeft is die van de provincie Noord-Holland. Dat landsdeel is in principe niet een van de beste oogstgebieden voor BBB. De partijleden kijken gespannen toe als de NOS de uitslagraming op het scherm tovert. Eerst geeft de omroep de uitslagen van de andere partijen. Die kleuren een voor een rood. De zaal voelt aan wat dat betekent: alle winst gaat dan waarschijnlijk naar BBB. ‘Het is niet normáál wat hier gaat gebeuren’, roept iemand. De peilingen voorspelden maximaal 6 zetels voor BBB in Noord-Holland. Volgens de exitpoll worden het er 9.

Beeldvorming

De volgende Ipsos-peiling geeft een indicatie van de uitslag in Overijssel, de bakermat van BBB en thuishaven van Van der Plas. Zij heeft ’s ochtends haar stem uitgebracht in Okkenbroek, een dorpje nabij haar woonplaats Deventer. Beeldvorming is belangrijk; als boegbeeld van een plattelandspartij wil ze liever niet gefotografeerd worden in een stadse omgeving. Na het stemmen laat ze haar nagels BBB-groen lakken.

In Overijssel zou de partij veel hoger moeten scoren dan in Noord-Holland, en dat gebeurt ook. De NOS produceert een monsterscore van maar liefst 31,3 procent, goed voor 17 van de 47 Statenzetels. De zaal in Bathmen gaat uit zijn dak. Ook in Noord-Brabant hebben veel meer inwoners op BBB gestemd dan verwacht.

De landelijke exitpoll om 22.00 uur is daarna eigenlijk geen verrassing meer: de partij stevent af op 15 zetels in de Eerste Kamer. BBB wordt daar mogelijk de grootste fractie. De partij ligt nek-aan-nek met de GroenLinks/PvdA-tandem. De VVD komt er niet aan te pas en blijft – volgens de exitpoll – steken op tien zetels.

Henk Vermeer, medeoprichter van de partij, constateert woensdagochtend al dat BBB aan een eindsprint bezig is. Gedetailleerde peilingen op gemeenteniveau die de partij bij Maurice de Hond heeft besteld wijzen volgens hem in die richting. Zelfs in de hoofdstad Amsterdam, toch bepaald geen BBB-territorium, zou de partij volgens De Hond op bijna 8 procent van de stemmen mogen rekenen.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Gratis reclame

De Ipsos-peiling van dinsdag bevestigt dat BBB in de maand voor de verkiezingen verder opmarcheert. Net als de grote winnaar van vier jaar geleden, Forum voor Democratie, profiteert BBB van het bandwagon-effect: kiezers stemmen graag op een partij die aan de winnende hand is. Bovendien is Van der Plas al weken niet uit de media weg te slaan, ze mag in elke talkshow en radioprogramma gratis reclame maken voor haar partij.

Datzelfde geldt voor VVD-leider en premier Mark Rutte. De VVD probeert tijdens de campagne krampachtig een tweestrijd te creëren met de combinatie GroenLinks/PvdA, maar die strategie komt niet echt van de grond. Voor volgers van de politiek is het zonneklaar dat de echte rivaal van de VVD niet de ‘linkse wolk’, maar de BoerBurgerBeweging is. BBB kaapt stemmen weg bij alle rechtse partijen, inclusief de VVD.

Rutte, die een directe confrontatie met Van der Plas steeds uit de weg gaat, lijkt zich dit op het laatste moment te realiseren. Een dag voor de verkiezingen zegt hij op televisie dat hij Van der Plas persoonlijk graag mag. De VVD is best bereid met BBB samen te werken, aldus Rutte. De liefde komt nog niet van twee kanten. Van der Plas herhaalt dinsdag dat BBB wat haar betreft niet in een kabinet gaat zitten waarvan Rutte de premier is.

Proteststem

I&O Research heeft BBB-kiezers gevraagd naar hun motivatie om op de partij te stemmen. Drie redenen springen eruit. Veel mensen stemmen op BBB omdat ze geen vertrouwen hebben in de gevestigde politiek. De boerenpartij vervult dit keer de rol die Forum voor Democratie vier jaar geleden opeiste: uitlaatklep voor de protest- of tegenstem.

Een andere veelgenoemde reden is een afkeer van het stikstofbeleid en van de stedelijke elite, die te weinig oog zou hebben voor de noden op het platteland. ‘Ik stem BBB omdat ik de elitaire links-liberale grachtengordelpolitiek weg wil hebben’, zegt een ondervraagde.

De derde motivatie is identificatie met Caroline van der Plas. De meeste BBB-kiezers zijn net als zij laag- of middelbaar opgeleid en herkennen zich niet in de veelal universitair geschoolde politici die het Binnenhof bevolken. BBB is een partij van ‘echte mensen’ die ‘Jip en Janneke-taal’ spreken, vertellen BBB-kiezers het peilingbureau. ‘Caroline stelt de juiste vragen en weet wat er leeft onder de bevolking.’

In Bathmen staan bij de partijleider de tranen in de ogen.