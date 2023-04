BBB gaat met bonte coalitie onderhandelen in Overijssel, CDA overgeslagen

De verkenners in Overijssel denken dat een coalitie tussen het bonte gezelschap BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP in staat is inhoudelijke verschillen te overbruggen. Het CDA, de tweede partij in Overijssel, wordt opvallend genoeg gepasseerd. Ondanks de opportunistische toenadering van de christendemocraten richting BBB in aanloop naar de verkiezingen door het eigen landelijke stikstofbeleid af te zwakken.

Met het advies dat verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer woensdagavond uitbrachten in het provinciehuis in Zwolle, is ook in de twaalfde en laatste provincie de beoogde coalitie bekend. De komende tijd moet blijken of de twaalf provinciale fracties van de BBB, die in alle gevallen de leiding hebben, tot een akkoord komen.

De VVD, nota bene de architect van het door de BBB verfoeide landelijke stikstofbeleid, is met een aanwezigheid aan tien van de twaalf formatietafels in de provincie de belangrijkste danspartner voor de partij van Caroline van der Plas. Gevolgd door de PvdA, die 9 keer aanschuift, waarvan vijf keer in combinatie met GroenLinks.

Pieter Hotse Smit