BBB en GroenLinks houden het in coalitieakkoord bewust vaag in landbouwprovincie Overijssel

De Overijsselse BBB-lijsttrekker Carla Evers tijdens de campagne op werkbezoek op een boerderij in Weerselo. Beeld Raymond Rutting/VK

Andere provincies met BBB-bestuur kondigden wel nadrukkelijk aan tot 2035 de tijd te zullen nemen. Dat de coalitie in Overijssel dit vaag laat, is tekenend voor het coalitieakkoord Schouder aan Schouder dat donderdagavond in Zwolle is gepresenteerd. De vele open eindjes wekken de suggestie dat het een balanceeract was om met name de BBB en coalitiegenoot GroenLinks te verenigen.

Informateur Wout Wagenmans, voormalig wethouder in Raalte en in het dagelijks leven veehandelaar, zegt dat een ‘open akkoord’ een bewuste keuze was. BBB-lijsttrekker Carla Evers: ‘Als je het dichttimmert, dan kun je niemand meer erbij betrekken’. GroenLinks-lijsttrekker Lucas Brinkhuis zegt het haar na: ‘We zijn het eens over de doelen. Hoe we die gaan halen gaan we samen met Provinciale Staten en de mensen in Overijssel bepalen.’

Naast BBB (17) en GroenLinks (4) nemen VVD (4), PvdA (3) en SGP (2) zitting in de Overijsselse coalitie, die met 30 van de 47 zetels een ruime meerderheid heeft in de Provinciale Staten. Het CDA doet voor het eerst sinds 1980 – toen die partij ontstond uit een fusie van een aantal confessionele partijen – niet mee aan het bestuur in Overijssel. De BBB wilde op voorhand niet met de grootste verliezer in Overijssel (CDA ging van 9 naar 4 zetels) regeren.

In Gelderland gaat het CDA wel besturen, wat een uitgesprokener akkoord opleverde. Met onder meer een pleidooi voor kernenergie en het voornemen een lobby-offensief te gaan voeren om de wolf te mogen bejagen.

Energie en wolven

In de energieparagraaf in Overijssel wordt alles open gehouden: ‘Als het gaat om mogelijke nieuwe energiebronnen sluiten we op voorhand geen opties uit.’ En als het over de wolf gaat, hebben de grote woorden uit het BBB-programma, zoals ‘de grote slachting die wolven aanrichten’ en de noodzaak tot ‘helder afschotbeleid’, plaatsgemaakt voor één braaf zinnetje: ‘Het beheer van de wolf is binnen het bestaand wettelijk kader gericht op het voorkomen van schade.’

In Drenthe, waar donderdag eveneens het coalitieakkoord werd gepresenteerd, volgt het nieuwe provinciebestuur, net als in Gelderland, wel de harde BBB-lijn over de wolf. BBB, PvdA, VVD en CDA gaan in de Europese Unie pleiten voor ‘het aanwijzen van een wolvenvrije regio in de provincie Drenthe’, is daar de belofte.

BBB Overijssel lost wél een belangrijke verkiezingsbelofte in wat betreft natuur, landbouw en stikstof. Niet rekenmodellen bepalen voortaan de staat van de natuur, maar ‘inwoners met gebiedskennis’ (lees: boeren) en ‘andere experts’ trekken er samen op uit om ‘de werkelijke staat van de natuur te bepalen’.

GroenLinks is er blij mee, wetende dat de uitkomst in veel gebieden zal zijn dat de natuur er slecht aan toe is. Waarmee het een troef in handen kan krijgen voor voortvarend natuurherstel en het verminderen van de stikstofneerslag vanuit de veehouderij. Brinkhuis van GroenLinks zegt dat hij erop rekent dat de uitkomst van de onderzoeken niet zullen afwijken van bestaande inzichten. Toch juicht hij het betrekken van alle partijen bij natuuronderzoek toe. ‘Citizen science kan zorgen voor meer bewustwording over de natuur.’

Wat er ook uitkomt – en dat was het andere campagnespeerpunt van de BBB: Overijssel gaat niet meewerken aan ‘gedwongen onteigening voor stikstofreductie of natuuruitbreiding’. Hoe de stikstofuitstoot dan wel omlaag moet, blijft onduidelijk.

Duurzaam reizen, leefbaar platteland

Iets minder vaag is het akkoord over bereikbaarheid. Standpunten over duurzaam reizen (GroenLinks) en een leefbaar platteland door goede verbindingen (BBB) laten zich goed verenigen. De coalitie wil een betere spoorverbinding naar de Randstad, tussen Zwolle-Twente-Münster en vanuit Deventer naar Zwolle en Arnhem. Het concreetst is de afspraak: ‘We blijven ons inzetten voor een station in Staphorst.’

Helemaal afwezig is het CDA overigens niet. Oud-Kamerlid voor de christen-democraten Maurits von Martels krijgt als BBB-gedeputeerde met natuur en landbouw de zwaarste portefeuille. Een andere overloper naar de BBB is Liesbeth Grijsen, die als lid van Gemeentebelang Deventer wethouder was. Zij krijgt als Overijsselse gedeputeerde onder meer de portefeuille wonen.

Martijn Dadema (GroenLinks), oud-burgemeester van Raalte, krijgt het ingewikkelde dossier waterkwaliteit. Erwin Hoogland (VVD) gaat over economie. Voor de continuïteit in de coalitie gaan gedeputeerden Tijs de Bree (PvdA, energietransitie) en Gert Harm ten Bolscher (SGP, leefbaar platteland) voor nog een termijn.