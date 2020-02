Baudets twittergedrag stoot potentiële politieke partners af

Thierry Baudet wil naar eigen zeggen dolgraag samenwerken met andere partijen, maar potentiële coalitiepartners knappen ondertussen af op zijn twittergedrag en ‘flirt met fout rechts’. Weinig wijst erop dat de schade snel is te herstellen.

‘Ik ben een high risk player’, zei Thierry Baudet eind december in een EO-uitzending. ‘Het hoort bij me dat ik soms gekke dingen zeg. Dat vinden mensen ook leuk aan mij.’

Om de woorden van Baudet te gebruiken: afgelopen vrijdagavond stuurde de Forum-leider een ‘gekke’ tweet de wereld in over ‘twee dierbare vriendinnen’ die zouden zijn lastiggevallen ‘door vier Marokkanen in de trein’. Al snel bleek er weinig van het verhaal te kloppen: het ging om conducteurs en een politieagent die tevergeefs probeerden om de vervoersbewijzen van Baudets tegenstribbelende vriendinnen te controleren.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 31 januari 2020

Na dagen van commotie kwam de inmiddels voor een lezing in Rome verblijvende Baudet met de verklaring dat hij ‘te snel en te stevig’ was geweest en dat hij ‘te haastig’ de link had gelegd met ‘massale immigratie’. Op het Binnenhof zijn andere partijen door dat ‘excuus’ niet bepaald milder gestemd. Niet alleen D66 en GroenLinks reageerden fel op de tweet van Baudet, ook bij een partij als het CDA valt te horen dat Baudet ‘een hele bevolkingsgroep’ heeft gestigmatiseerd voor politiek gewin. Bij de VVD sluiten ze niet meer uit dat de Forumleider er racistische denkbeelden op na houdt. Het waren ook de liberalen die het afgelopen weekend journalisten actief wezen op de ‘walgelijke tweet’ van Baudet.

Het belooft weinig goeds voor de bestuurlijke ambities die de Forum-leider ook zegt te hebben. ‘Wij zijn als partij bereid compromissen te sluiten en verantwoordelijkheid te nemen’, verklaarde Baudet vorige week nog plechtig in de Volkskrant. ‘De indruk is gewekt dat wij dat niet zouden willen. Maar wij van Forum zijn redelijke mensen.’

100 jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Maar na dit extreme bloedvergieten moest de échte Europese zelfdestructie nog beginnen. Honderd jaar culturele, demografische en geostrategische suïcide verder staat nu een generatie op die de beschaving weer wil revitaliseren. pic.twitter.com/IrP0kOk79L — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 11 november 2018

Bij de meest voor de hand liggende coalitiepartners, VVD en CDA, bestaan al langer twijfels over die redelijkheid, zeker als Baudet zich eenmaal op Twitter begeeft. Beide partijen keken vol verbazing toe hoe de Forumleider vorig jaar via dat medium een bom legde onder de formatieonderhandelingen voor de provinciebesturen, die toen volop bezig waren .

Baudet stuurde juist op dat moment een filmpje rond over Europese vrouwen die verkracht zouden zijn door immigranten. De video bleek bewerkt te zijn door de extreemrechtse Nederlandse website Fenixx. Het orgineel, in 2018 ook al rondgestuurd door Baudet, kwam van Identitäre Bewegung uit Oostenrijk, een club die onder andere de ‘omvolkingstheorie’ aanhangt en denkt dat het ‘witte ras’ wordt vervangen door immigranten. Een thema dat al vaker voorbij was gekomen op de twittertijdlijn van Baudet: zo zei hij naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog dat Europa sindsdien ‘demografische suïcide’ pleegt. Een jaar eerder stuurde hij een artikel rond over 'de omvolking van Nederland’, door hem omschreven als een ‘oikofobe destructieagenda’.

Oef. Kippenvel. En zo waar. Stem #FVD om het immigratiebeleid fundamenteel te veranderen. 23 mei. pic.twitter.com/sVM3SSvHSV — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 17 mei 2019

De toenmalige formateur voor Zuid-Holland Hans Wiegel ontkent het, maar volgens VVD-leider Mark Rutte maakte Baudets getwitter het destijds onmogelijk om provinciale besturen te vormen met Forum, onder andere omdat een partij als de ChristenUnie afhaakte. ‘Dit soort gepruts kun je je niet meer veroorloven’, zei de premier later tegen Baudet. ‘Je moet nu echt verantwoordelijkheid nemen.’

Baudet zelf zei destijds dat hij zich niet had verdiept in de afzender van het verkrachtingsfilmpje en dat critici spijkers op laag water zochten. Het is een uitleg die de Forum-leider in het verleden vaker gaf als hij berichten van dubieuze bronnen verspreidde. Zo deelde de Forum-leider in 2017 een misleidende tweet over immigranten van Paul Golding, een zeer omstreden figuur uit Engeland. In hetzelfde jaar stuurde hij ook een tweet rond van het extreem-rechtse studiegenootschap Erkenbrand.

Intern leidde dat twittergedrag van Baudet tot onrust. ‘Hoe komt hij überhaupt op dat soort sites terecht?', vroeg de inmiddels afgesplitste ex-partijmedewerker Robert Baljeu zich destijds al af. Uit die kringen valt nu te horen dat Baudet vooral ‘onder invloed’ en ’s avonds laat de mist in ging met twitteren.

Baudet stuurde ook vaker tweets rond die inhoudelijk niet klopten. Zo verspreidde hij een foto van een groep mensen in Groningen waarbij hij schreef dat ‘IS’ers naar Nederland terugkeren’. In werkelijkheid stonden er Afrikaanse christenen op de foto. Baudet deelde ook een tweet van een man die zich voordeed als de broer van een MH17-slachtoffer, terwijl hij dat niet was.

Vergeet niet: CDA en VVD houden de grenzen open. Weigeren mensen terug te sturen. Tekenden het Marrakesh immigratiepact. Laten Turkse vliegtuigen met IS-ers naar Nederland terugkeren. #FVD voor ECHTE verandering. https://t.co/dqWXCyPmOn https://t.co/29IiGuRejX — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 27 november 2019

De trouwe achterban van Baudet richt zijn woede nu vooral op de ‘linkse media’ die de zaak zouden opblazen, maar dat kan niet verhullen dat de Forumleider op dit moment amper werkbare relaties heeft met andere partijen op het Binnenhof. Na het vertrek van Henk Otten en diens getrouwen heeft hij zich omringd met medewerkers die nauwelijks contacten onderhouden met andersdenkenden in de Kamer. ‘Niemand weet wie dat zijn’, aldus een regeringsbron.

Het cultuurmarxisme, de oikofobe destructieagenda en de massa-immigratie: https://t.co/Y9Sag2EuPH — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 31 juli 2017

Hoe Baudet wil aansturen op de door hem zo gewenste samenwerking met andere partijen blijft schimmig. Vicepremier en potentieel CDA-leider Hugo de Jonge maakte afgelopen zomer al duidelijk zijn buik vol te hebben van de Forumleider. ‘De Ruslandflirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in een kabinet samen te werken', zei de De Jonge toen in de podcast Betrouwbare Bronnen. ‘Ik zie dat gewoon niet gebeuren.’ De kans is sindsdien alleen maar verder geslonken, zo valt te horen bij het CDA

FvD-leider @thierrybaudet: “Het hoort bij mij dat ik soms gekke dingen zeg, ik ben een high-risk player, en dat vinden mensen ook leuk aan mij.”

Hele gesprek: https://t.co/xBoqy4dzEt pic.twitter.com/6Rjrk2MGUX — Dit is de Dag (@DitisdeDag) 30 december 2022

Baudets partijgenoot Theo Hiddema had dinsdag in de Tweede Kamer wel een idee om verdere schade te beperken. ‘Ik heb zo vaak gezegd tegen die jongen: hou nou toch eens op met dat getwitter.’ Of Baudet daar nu wel naar luistert, valt te betwijfelen.

Bij zijn lezing dinsdag in Rome wilde hij niets meer kwijt over zijn ‘high risk’-tweet van het afgelopen weekend. Ondertussen bleef hij wel gewoon berichten versturen op Twitter.