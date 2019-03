Baudets echte vertrouwelingen belanden in Eerste Kamer

Annabel Nanninga staat op de derde plek van de Fvd-lijst voor de Eerste Kamer. Ze is al fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld ANP

Althans, dat geldt zo ongeveer voor de eerste zes op de FvD-lijst voor de Eerste Kamer. Toen die lijst werd samengesteld hoopte Baudet op pakweg zes zetels, misschien verwachtte hij dat wel. Het zijn er woensdag dertien geworden. Onder wie, vanaf plek zes, een aantal volslagen onbekenden. Wie zijn het, die aanstaande FvD-senatoren?

Nummer negen en aanstaand senator is tot op zekere hoogte wél een bekende Nederlander, de Tilburger Loek van Wely was zeven keer Nederlands schaakkampioen, en hij zegt zich woensdagavond rot te zijn geschrokken: ‘Ik wist niet dat een schaakcarrière zo snel kon worden beëindigd.’ Van Wely wordt behalve senator ook Statenlid in Noord-Brabant.

De aanstaande FvD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer is mede-oprichter van de partij. Henk Otten, ondernemer en penningmeester van de partij, geldt als een heel belangrijke man achter de schermen. Van hem wordt gezegd dat hij de touwtjes in handen heeft binnen de partij. Otten was voorheen Pim Fortuyn-adept. Hij zegt over zichzelf: ‘Ik ben een teleurgestelde VVD-kiezer.’

Van nummer twee, hoogleraar rechtsgeleerdheid Paul Cliteur, is bekend dat zijn liefde voor dieren gepaard gaat met het uitdragen van een rechtse boodschap. Hij werd in 2002 door de JOVD tot ‘liberaal van het jaar’ uitgeroepen. Aan zijn faculteit aan de Leidse universiteit, rechtswetenschap, zijn ook andere uitgesproken rechtse wetenschappers (Andreas Kinneging, Afshin Ellian) werkzaam. Onder Cliteur promoveerde Baudet met zijn proefschrift De aanval op de natiestaat.

Nummer drie Annabel Nanninga is sinds maart vorig jaar FvD-raadslid in Amsterdam en werd bekend als (zeer uitgesproken) columinst bij GeenStijl en ThePostOnline. Eenmaal volksvertegenwoordiger matigde ze haar toon. Paul Frentrop, nummer vier, was financieel journalist en hoogleraar aan de Nyenrode Universiteit.

Jeroen de Vries (woordvoerder van FvD en oud-makelaar ) en Rob Rooken (ondernemer in de ict-branche) behoren ook tot de kern van vertrouwelingen van Baudet. Zij waren er vanaf het eerste uur bij. Dat gold ook voor (de inmiddels opgestapte) Arno Wellens die nu zegt: ‘Die hele groep kent elkaar van discussieavonden in een kelder aan de Amsterdamse Herengracht. Theo Hiddema, Baudets fractiegenoot in de Tweede Kamer, die een kantoor had om de hoek, behoort daar ook toe.’

De scheidslijn tussen mensen van het eerste uur en latere betrokkenen kan ruwweg hier worden getrokken. Bevestigt ook oud-VVD-senator Robert de Haze Winkelman die – voordat hij opstapte bij FvD – lid was van de commissie die kandidaten selecteerde voor de lijsten voor provinciale Staten en Eerste Kamer. ‘Het zijn allemaal bekende, loyale leden. Het kenmerkt de keuzes van Henk Otten om geen onnodige risico’s te nemen.’ Op de lagere plekken staan volgens hem nu aanstaande senatoren die ‘buiten de inner-circle vallen’.

Zo is er van de tweede vrouw op de lijst, Dorien Rookmaker, nagenoeg niets bekend. Van Lennart van der Linden, nummer acht op de lijst, is bekend dat hij al lang politiek actief is. Hij was namens de plaatselijke partij Echt voor Barendrecht wethouder en is nu nog raadslid. Hij is ook woordvoerder voor alle FvD-fracties in Provinciale Staten.

Schaker Loek van Wely gaat tot zijn schrik binnenkort ook deel uit maken van de Eerste Kamer. Beeld ANP

Topschaker en grootmeester Loek van Wely is een schaakvriend van Baudet. Hij kondigde vorig jaar in de regionale pers aan best bereid te zijn lijstduwer (want tot op zekere hoogte bekend) te willen zijn, maar nog geen tijd te hebben voor politiek handwerk. ‘Nu moet ik wel’, zegt Van Wely donderdag. Hij wordt senator én Statenlid in Brabant. Dat gaat ten koste van het schaken, voorziet Van Wely. ‘Mijn elo-rating is nu al historisch laag.’

Van de laatste vier kandidaten op de FvD-lijst voor de Eerste Kamer is dit bekend: Johan Dessing is luchtverkeersleider op Schiphol, Toine Beukering is gepensioneerd brigadegeneraal bij de Koninklijke landmacht, Nicki Pouw Verweij is arts in Amsterdam. Ondernemer Rob Roos krijgt het druk; net als Van Wely wordt hij senator én Statenlid.