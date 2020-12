Baudet wint intern referendum om partijleiderschap Forum voor Democratie

Thierry Baudet (FvD) op de partijkamer van Forum, op de dag dat Baudet terugkeerde in de Tweede Kamer. Beeld BSR Agency

Met de uitslag lijkt Thierry Baudet de machtsstrijd binnen Forum definitief in zijn voordeel te beslechten. Als ‘partijleider’ mag hij nu de voordracht doen voor een nieuwe partijbestuur en de Tweede Kamerlijst, en de partij zo naar zijn hand zetten.

De verwachting is dat het aanblijven van Baudet een tweede exodus van FvD-volksvertegenwoordigers in gang zet. De driekoppige FvD-fractie in het Europees Parlement verklaarde zich vrijdagavond al onafhankelijk. Eerder zeiden ook vijf leden van de fractie in Zuid-Holland en de fractievoorzitter in Friesland dat te zullen doen bij winst voor Baudet. Tientallen volksvertegenwoordigers stapten de afgelopen twee weken al op, onder wie Tweede Kamerlid Theo Hiddema.

Aanleiding was Baudets weigering afstand te nemen van jongerenvereniging JFvD en haar voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. Ook beschuldigden meerdere prominenten hem van het doen van antisemitische uitspraken.

Met de leegloop betaalt Baudet een hoge prijs voor zijn winst, al zal hij daar volgens voormalige intimi niet lang om treuren. Hij heeft zijn partij terug en kan een radicalere koers inslaan, niet langer geremd door gematigde krachten binnen Forum. De kans is groot dat de banden worden hersteld met jongerenvereniging JFvD, die in opspraak kwam door antisemitische en racistische appjes en daar niet afdoende tegen optrad.

Geen notaris

Het referendum kende een opmerkelijk korte aanloop. Donderdagmiddag maakte het partijbestuur bekend dat de stembus enkele uren later open zou gaan, en dat zou blijven tot vrijdag 18 uur. Het bestuur besloot om een digitale stemlink te versturen naar iedereen die het afgelopen jaar lid was van FvD en contributie heeft betaald. Ook leden die hun lidmaatschap de afgelopen weken opzegden – het zouden er duizenden zijn – konden dus stemmen.

De ledenraadpleging werd uitgevoerd door Big Pulse, een Australisch bedrijf gespecialiseerd in online stemmen. FvD’ers uit beide ‘kampen’ keken mee, net als externe IT-specialisten, zegt interim-voorzitter Lennart van der Linden. Een notaris, gebruikelijk bij dit soort stemmingen, was er niet: volgens Van der Linden was er geen notaris te vinden ‘met de juiste kennis en die dit op stel en sprong wilde doen’.

Tegenstanders van Baudet uitten grote bezwaren tegen het referendum, dat iedere juridische basis zou ontberen. Het bestuur en Baudet erkenden daarop dat in de partijstatuten inderdaad niets over een bindend referendum staat. Wel committeerden beide kampen zich vooraf openlijk aan de uitslag. De twijfels namen nog toe toen meldingen verschenen van leden die al in voorgaande jaren bij FvD waren vertrokken maar alsnog een stem konden uitbrengen.

Rechtszaak

Direct na het bekend worden van de uitslag kondigden Johan Almekinders en Wouter Weyers, tot voor kort de FvD-fractievoorzitters in respectievelijk Overijssel en Utrecht, en kandidaat-Kamerlid Jan Cees Vogelaar aan dat ze een rechtszaak aanspannen. De drie willen dat de rechter het besluit om een referendum te organiseren nietig verklaart.

In een verklaring kraken zij onder meer het uitblijven van een reëel alternatief voor het partijleiderschap: er kon alleen voor of tegen Baudet worden gestemd. Het organiseren van dit referendum ‘getuigt van onbehoorlijk bestuur en mogelijk zelfs van wanbeleid’, schrijft het drietal.