Baudet wil meeregeren en ‘Nederland niet nog meer kwijtraken’

Thierry Baudet zaterdag in Ahoy Rotterdam tijdens de presentatie van de eerste tien kandidaten van Forum voor Democratie (FVD) voor de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

‘Wij willen zo dominant worden in de Kamer dat andere partijen niet langer om ons heen kunnen’, zei Baudet bij de aftrap van de verkiezingscampagne, zaterdagavond in Ahoy in Rotterdam. ‘De gevestigde partijen zijn bezig om ongekend ingrijpende plannen door te drukken, waardoor we Nederland nog meer zullen kwijtraken.’

Als voorbeelden noemde hij massa-immigratie, de hoge uitgaven aan klimaatbeleid en D66-plannen om de boerenstand ‘met de helft’ terug te brengen. ‘Je ziet dat onze cultuur verdwijnt, onze feestdagen, we raken onze identiteit kwijt, ons landschap, onze zelfbeschikking en ons geld. Er is echt reden voor een koerswijziging.’

Wybren van Haga

Forum is de laatste tijd steeds verder gezakt in de peilingen, maar in Ahoy was er een opsteker te melden: de eenpitter Wybren van Haga (ex-VVD) voegt zich, na een maandenlange politieke romance met Baudet, officieel bij de FvD-fractie in de Kamer, waardoor deze nu over drie zetels beschikt. Hij wordt ook nummer acht op de lijst.

Na Baudet en Hiddema komt arts en senator Nicki Pouw-Verwey als derde op de kieslijst, gevolgd door Joost Eerdmans (de huidige fractieleider van Leefbaar Rotterdam). Op nummer vijf staat rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek, sinds 2016 actief bij Forum en momenteel als docent/onderzoeker verbonden aan Universiteit Leiden.

Verder staan op Forums top tien bekende namen als penningmeester Olaf Ephraim en de voorzitter van de FvD-jongeren Frederik Jansen. Voor de boerenachterban staat ook Jan Cees Vogelaar op de lijst (op negen), de man die, zo kondigde Baudet aan, ‘al jaren strijdt voor de agrarische sector’.

Platteland

Vogelaar legde voor het publiek (dat vanwege corona grotendeels de aftrap online moest volgen) uit hoe een thema als massa-immigratie nauw verbonden is aan landbouw. ‘Het heeft alles met landbouw en platteland te maken. Als we de immigratiestroom niet indammen, waar gaan we die dan huisvesten? Daarvoor moet platteland, boerenland worden bebouwd.’

Tiende op de lijst van Forum staat Hans Smolders, de man die het mede mogelijk maakte dat Forum in Brabant ging meeregeren met VVD, CDA en Lokaal Brabant. Het onderstreept andermaal hoe de partij de verkiezingen ingaat: Forum keert zich tegen de ‘gevestigde partijen’, die ervoor zouden zorgen dat ‘we’ (aldus Baudet) Nederland kwijtraken, en wil gaan meeregeren om daar een eind aan te maken.

In Ahoy stonden ook de campagnebussen opgesteld, in de nationale driekleur, met de portretten van Baudet en Hiddema en natuurlijk de nieuwe slogan. Hiddema, volgens Baudet ‘mijn rechterhand en linkerhand in de Kamer’, keek er tevreden naar: ‘Die grote bussen, dat is wel heel imponerend.’