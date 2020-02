Baudet wekt wrevel in de Kamer: ‘Dit is het witwassen van extreemrechts’

Thierry Baudet. Beeld ANP - Bart Maat

Weer trok Thierry Baudet vuur in een Kamerdebat. En weer werden er excuses aangeboden op het Binnenhof, maar niet door iedereen die daarom werd gevraagd.

GESPREK VAN DE DAG

‘De verzwakking van de nationale identiteit’

Vaak treft Thierry Baudet het verwijt dat hij zich in de Tweede Kamer een stuk gematigder opstelt dan in zijn berichten op Twitter en in zijn boeken, waarin hij veel vrijer zou filosoferen over zijn visie op de ‘systematische verdunning van de homogene bevolking’ onder regie van de Europese Unie.

Vandaar de verbazing die Kamerleden als Lodewijk Asscher (PvdA), Rob Jetten (D66), Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) dinsdagavond laat in de greep kreeg toen Baudet zijn theorie van de omvolking zonder veel omhaal van woorden poneerde in het debat over de meerjarenbegroting van de EU. Net als veel andere partijen is Baudet tegen de verhoging van die begroting, maar bij hem zit de weerzin het diepst. ‘De Europese Unie is een staat in wording. Al dat geld gaat naar de wording van die staat. Dus naar het regelen van buitenlandse politiek. Naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn.’

Dat lokte eerst Asscher naar de interruptiemicrofoon: ‘Is de heer Baudet zich ervan bewust dat hij hiermee een extreemrechtse of radicaal-rechtse theorie aan het verspreiden, aan het witwassen is, in deze vergaderzaal?’

Waarop Baudet tegenwierp dat niet hij die theorie verspreidt, maar mensen als de Duitse Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble en eurocommissaris Frans Timmermans. ‘Wolfgang Schäuble heeft in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, gezegd: “Als wij ons niet vermengen als Europeanen, vallen we ten prooi aan incest". (Schäuble zei inteelt, red.) Dat heeft hij letterlijk gezegd. Dat is een citaat. Frans Timmermans heeft het ook gezegd, in dat geaffecteerde quasi-accent van hem: “The future will be diversity”. Dat heeft hij gewoon gezegd. Ze zeggen het, en ze willen het. Dat is het doel. Het doel is multiculturalisme. Het doel is het verzwakken van de Europese, traditionele identiteiten.’

Omtzigt liet daarop namens het CDA weten dat Baudet hem een gevoel gaf 'dat niet heel fijn is’, Asscher riep Baudet op te stoppen met het verkondigen 'van dit soort extreem- en radicaalrechtse theorieën om mensen bang te maken’ en ook SP’er Leijten verweet Baudet ‘het witwassen van extreemrechts hier in de Tweede Kamer'.

D66-voorman Jetten ging vervolgens nog een stap verder (‘Baudet staat voor een dominant blank Europa waar geen plek is voor mensen met een andere afkomst, een andere kleur of mensen die op een andere manier tegen de wereld aankijken') waarop Baudet op zijn beurt in woede ontstak: ‘Ik vind het echt zo ongelofelijk triest dat blijkbaar het enige wat als argument kan worden ingebracht deze kinderachtige, kleuterachtige verwijten zijn, die nergens op gebaseerd zijn. Iedereen in Nederland die Nederlands staatsburger is en die meedoet met onze samenleving, heeft precies dezelfde rechten, precies dezelfde plichten en precies dezelfde kansen als ieder ander, en wij maken geen enkel onderscheid, op welk element van al die zaken die Jetten noemt dan ook. Dat zal ook nooit veranderen in onze partij.’

Bijna leidde alle wrevel over Baudets bijdrage de aandacht af van het doel van het debat: premier Rutte met een duidelijke opdracht naar Brussel sturen voor de financiële onderhandelingen die donderdag beginnen. Maar Rutte zelf stelde toch nuchter vast dat hij ruime steun heeft in de Kamer voor zijn voornemen om de Nederlandse EU-bijdrage niet te laten groeien. Het voorstel dat recent door EU-president Charles Michel is gedaan, moet sowieso van tafel, aldus Rutte. Daar stemde de Kamer in overgrote meerderheid mee in.

Het hele debat tussen Baudet en Asscher kunt u hier zelf bekijken:

ONDERZOEK VAN DE DAG

Vergroeningsbeleid mislukt

Als het dan toch om de EU-uitgaven gaat, is er ook in de verantwoording nog wat werk aan de winkel: de bijna 2 miljard euro die alleen al de Nederlandse boeren in de afgelopen zes jaar ontvingen voor 'vergroening’ van hun weiden en akkers heeft weinig tot geen positieve effecten gehad op de natuur en de biodiversiteit. Dat komt vooral doordat de doelen oncontroleerbaar waren. En doordat nationale overheden zwakke knieën kregen.

EXCUUS VAN DE DAG

Van Veldhoven wel, Schouten niet

Anders dan bij de voorgaande boerenprotesten, verliep de demonstratie van vandaag zonder veel overlast voor andere weggebruikers of bezoekers van de Haagse binnenstad. Toch liep de spanning vanmiddag even op toen Farmers Defence Force (FDF) ‘excuses’ eiste van premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten voor het gevoerde landbouwbeleid. Die excuses kwamen niet, waarop de demonstranten naar het ministerie van Landbouw begonnen te lopen, tot ze door een grote politiemacht werden tegengehouden. Daarbij werd in elk geval één boer gearresteerd.

Even verderop, in de Kamer, bood een andere bewindsvrouw wél excuses aan: minister Van Veldhoven erkende dat er veel is misgegaan rond haar besluit van vorig jaar om de pfas-norm voor vervuilde grond aan te passen. Maandenlange paniek in de bouwsector was het gevolg, totdat het kabinet de norm weer versoepelde. ‘Wij hadden dingen beter kunnen doen. Ik ben bereid daar mijn excuses voor aan te bieden’, aldus Van Veldhoven.

BESLUIT VAN DE DAG

Ban op hersteloperaties

Operaties om het maagdenvlies te herstellen worden in Nederland uitgebannen. Artsen beloven de operaties niet meer uit te voeren. Als het toch nog gebeurt, wordt de ingreep bij wet verboden.

