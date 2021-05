Baudet wekt massale verontwaardiging met ‘bevrijdingsposter’

FvD-voorman Thierry Baudet op het Binnenhof. Beeld ANP

Op een poster die in het weekend via sociale media werd verspreid, maakt FvD dit jaar van 5 mei een gelegenheid om ‘75 jaar vrijheid te herdenken’, in plaats van de viering van de bevrijding van Nazi-Duitsland.

‘Sinds maart vorig jaar worden de vrijheden, waar onze grootouders voor hebben gestreden, steeds verder ingeperkt’, stelt de partij. ‘Daarom herdenken we op 5 mei en staan we samen op voor vrijheid.’ De poster is mede ondertekend door andere organisaties die zich tegen de coronaregels verzetten, zoals Viruswaarheid en Nederland in Verzet.

Hoewel veel partijen al enige tijd hun best doen om niet voortdurend op uitlatingen van Baudet te reageren, vinden veel partijleiders dat deze provocatie niet onbeantwoord kan blijven. D66-leider Sigrid Kaag verwijst naar de 4 mei-lezing die schrijver Arnon Grunberg vorig jaar uitsprak bij de Nationale Dodenherdenking. ‘Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn. Ook in 2021 moeten we naar die woorden handelen. Dit is een dieptepunt. Alweer.’

‘Fouter dan fout’

Ze krijgt luide bijval van PvdA-leider Ploumen (‘Walgelijker en fouter dan fout’), CU-leider Gert-Jan Segers (‘Niet te geloven’), VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (‘heel, heel fout’) en SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Hoe triest ben je om het immense leed van zo veel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.’

Voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas roept Kamerleden op uitdrukkelijk afstand te nemen van Baudets boodschap. Voormalig PvdA-leider Asscher had die oproep niet nodig om ‘ziedend’ te worden na het zien van de poster. ‘Dat spugen op onze geschiedenis in hun amechtige aandachttrekkerij. Het verwende foute vergelijken. De armoedige brutaliteit om zo de nagedachtenis van velen te besmeuren.’

Dat spugen op onze geschiedenis in hun amechtige aandachttrekkerij. Het verwende foute vergelijken. De armoedige brutaliteit om zo de nagedachtenis van velen te besmeuren. pic.twitter.com/dfCEOzECm9 — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 2 mei 2021

Het is de tweede keer in korte tijd dat Baudet de aandacht trekt met een provocatie. Vorige week reageerde hij op Twitter op een bericht over het aantal Belgen met een migratie-achtergrond in de hoofdstad Brussel. ‘Wordt tijd dat we een escape-strategie ontwikkelen, vrienden. Madagascar of zoiets’, aldus Baudet. Voordat de Holocaust begon, leefde in nazi-Duitsland het idee om de Europese Joden naar Madagaskar te verhuizen.

Voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias roept zijn partijgenoten op om Baudets boodschap ook in de Tweede Kamer niet onopgemerkt te laten passeren. ‘Glashard aanpakken in het huis van onze democratie, de Tweede Kamer. Excuses eisen bij ieder debat waar ze aan deelnemen. Niet negeren omdat ze anders de martelaar gaan uithangen, dat doen ze toch al. Met feiten klemzetten, steeds opnieuw.’

Baudet zelf sprak maandag op Twitter van een ‘hypocriete’ reactie van de andere partijen. ‘Al decennia politiseren onze tegenstanders de Oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie.’