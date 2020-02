Baudet: treintweet te haastig, maar gelijk heb ik wel

Thierry Baudet. Beeld BSR Agency

Een opgeblazen treintweet van Baudet hield de afgelopen dagen de gemoederen bezig. Vanmiddag volgde zijn verklaring - maar of de NS, de politie en de andere partijen genoegen nemen met die reactie, is zeer de vraag.

Intussen bleek dat een minister zich actief bemoeide met het eerste proces tegen Geert Wilders.

FORUM VOOR GERUZIE I

Half Nederland eist excuses

‘Baudet, ga je excuses aanbieden voor deze blunder. Want je blameert niet alleen jezelf maar ook je partij.’

Als zelfs de Dagelijkse Standaard excuses eist van Thierry Baudet, is er iets aan de hand. Het online medium, dat normaal vierkant achter de leider van Forum voor Democratie en zijn partij staat, wist het ook even niet meer na de gewraakte treintweet van Baudet. Die blies een reguliere kaartjescontrole op tot een integratiekwestie - vriendinnen van hem zouden zijn lastiggevallen door ‘vier Marokkanen’, die in werkelijkheid controleurs in burgerkleding waren.

Toen de waarheid naar buiten sijpelde, stak op Twitter een storm op. De Tweede Kamer liet zich niet onbetuigd. ‘Beschuldigingen bij elkaar fantaseren is walgelijk’, schreef VVD-Kamerlid Zohair el Yassini. Zijn partij drong aan op excuses, net als onder meer CDA, D66 en ChristenUnie.

Maar waar was Baudet? Sinds het versturen van zijn tweet leek de FvD-leider van de radar verdwenen. Intussen overwoog - en overweegt - de politie aangifte te doen tegen de politiek leider. Een van de ‘vier Marokkanen’ was een agent in burger. ‘We vinden het heel kwalijk wat er gebeurd is en nog kwalijker dat er nog geen reactie is gekomen’, aldus een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

Aan het einde van de middag kwam Baudet alsnog met een reactie. Hij blijft erbij dat de vrouwen over wie hij tweette zich ‘zeer onveilig’ hebben gevoeld, en dat de mannelijke controleurs ‘agressief’ te werk gingen, maar zegt ook dat hij ‘te snel en te stevig’ was. ‘Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren.’

Waarmee Baudet alsnog zijn punt maakt. De vraag is of zijn excuuseisers daar genoegen mee nemen.

FORUM VOOR GERUZIE II

Geen Brussel voor Baudet

Als Thierry Baudet nog op een plekje in het Europees Parlement aasde, zoals het gerucht in Den Haag ging, lijkt Susan Teunissen die deur definitief voor hem te hebben dichtgesmeten. De nummer drie op de lijst van Forum bij de landelijke verkiezingen van 2017 verklaarde dit weekend haar zetel in de Tweede Kamer niet te zullen innemen, mocht Baudet verhuizen naar Brussel (waar zijn partij er door de Brexit een zetel bij krijgt).

Baudets Haagse zetel zou dan naar de nummer vier gaan, iets wat hij koste wat kost zal willen voorkomen - want dat is Henk Otten. Dat Teunissen zich ook nog eens aansluit bij Ottens nieuwe partij GO, is zout in de wonde. Een andere voormalig FvD’er die naar het kamp-Otten overliep, senator Dorien Rookmaker, gaat nu naar Brussel. Daarmee is Baudet zijn gewonnen brexitzetel meteen weer kwijt.

N.a.v. vragen over mijn politieke toekomst laat ik weten dat ik geen enkele betrokkenheid meer heb bij #FVD en zal afzien van een mogelijke Tweede Kamerzetel.



Ik kies voor @GO2021NL omdat ik daar alle vertrouwen in heb #GO pic.twitter.com/RWkDjAQ5G2 — Susan Teunissen (@Susan_teunissen) 2 februari 2020

NIEUWS VAN DE DAG

Bemoeienis Wilders-proces

Politieke inmenging was al een thema in het huidige proces-Wilders, met minister Opstelten die mogelijk zou hebben aangedrongen op de strafvervolging van de PVV-leider. Nu blijkt dat Opsteltens voorganger, CDA-minister Ernst Hirsch Ballin, zich zeker actief bemoeide met de mogelijke vervolging van Wilders in 2008, na uitspraken over de islam in diverse media.

Toen het OM geen strafbare feiten zag in Wilders’ uitspraken, liet de minister tot drie keer toe een onafhankelijk expert aanrukken om die beslissing te heroverwegen, toont interne correspondentie aan die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het OM bleef uiteindelijk bij zijn standpunt. In een brief aan de Kamer erkent Grapperhaus dat zijn partijgenoot zich direct mengde in het overleg over de vervolgingsbeslissing, maar hij benadrukt dat dit binnen diens bevoegdheid viel.

EN DAN DIT NOG

Begin bij jezelf, CDA

Voor het wederzijdse begrip is de maatschappelijke dienstplicht helemaal niet zo'n gek idee, vindt columnist Sander Schimmelpenninck. Waar hij meer moeite mee heeft, is de partij die zo'n dienstplicht voorstelt. Want is het niet het CDA dat de segregatie in de hand werkt door de vrijheid van onderwijs met hand en tand te verdedigen? ‘Religieuzen zijn blijkbaar zo onzeker over hun geloof dat ze niet het risico willen lopen dat hun kinderen buitenshuis nog eens wat anders horen en er een eigen mening op na gaan houden.’

Alleen maar verliezers

Terwijl Baudet aangifte boven het hoofd hangt, is Geert Wilders zes jaar na zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak nog niet klaar bij de rechter. Het proces tegen de PVV-leider kent alleen maar verliezers, schrijft columnist Martin Sommer. ‘Het is een open deur, maar soms moeten die worden ingetrapt. Democratie kan niet zonder vrije meningsuiting, en vrije meningsuiting kan niet zonder kwetsen. Zo’n strafzaak over de woorden van een politicus is hoogst riskant, zoals inmiddels is gebleken.’ Sommer op maandag!

PVV-leiders Geert Wilders met advocaat Geert-Jan Knoops. Beeld ANP

