Baudet noemt verwijt van racisme ‘absurd’

Thierry Baudet moest vandaag voor het eerst sinds zijn ‘Marokkanen-tweet’ weer vragen beantwoorden van journalisten. Van harte ging dat zeker niet.

En verder: Het overleg tussen het kabinet en de landbouwsector over nieuwe stikstofmaatregelen is vastgelopen in een sfeer intimidatie, Geert Wilders haalt in zijn ‘minder, minder-proces’ hard uit naar het OM en Henk Krol schaakt Partij voor de Dieren-spijtoptant Femke Merel van Kooten-Arissen.

Hier zijn uw Dagkoersen.

VRAAG VAN DE DAG

Baudet ziet geen racisme

Thierry Baudet noemt zichzelf een ‘high risk player’, maar vandaag speelde hij op zeker bij zijn eerste confrontatie met de parlementaire pers sinds zijn ‘Marokkanen-tweet’ van afgelopen vrijdag. Vergezeld door zijn woordvoerder, ex-datingcoach Tom Gorny, had hij vooraf een verklaring ingestudeerd die hij zo vaak mogelijk probeerde te herhalen. Ondertussen bleef hij vergezeld door cameraploegen als een volleerd politicus stug doorlopen richting zijn werkkamer.

‘Ik heb een fout gemaakt’, zei Baudet meerdere keren. ‘Ik heb een twitterbericht verstuurd dat ik niet zo had moeten versturen. Dat heb ik rechtgezet.’ In één moeite door benadrukte hij dat er ‘een zeer groot probleem is met immigratie en integratie’ en dat ‘81 procent van de jonge vrouwen in Amsterdam te maken heeft met intimidatie op straat.’

Wat dat precies van doen heeft met de conducteurs en politieagent die vrijdag probeerden de vervoersbewijzen van zijn dierbare vriendinnen te controleren, bleef onduidelijk. De Forumleider ging niet in op de vraag of hij voor het versturen van de tweet al wist dat het ging om een controle van treinkaartjes.

Wel beantwoordde hij de vraag of zijn tweet racistisch was. ‘Dat verwijt is absurd’, meent Baudet. ‘Er is een hele nare situatie geweest afgelopen vrijdag en daar heb ik op gereageerd. Te snel en dat heb ik rechtgezet.’

Nu wil hij naar eigen zeggen verder met het oplossen van de ‘echte problemen’. Of hij nog in staat zal zijn om daarbij samen te werken met andere partijen wordt wel steeds twijfelachtiger.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 31 januari 2020

OVERLEG VAN DE DAG

Kabinet breekt met radicale boeren

Premier Mark Rutte en Landbouwminister Carola Schouten hebben woensdagmiddag het stikstofberaad met het Landbouw Collectief voortijdig afgebroken. De bewindslieden willen pas verder praten als de elf landbouworganisaties afstand nemen van een intimiderende brief die Farmers Defence Force (FDF) eerder vandaag heeft verspreid.

FDF probeert met die brief mensen uit de sector ervan te weerhouden een akkoord met Schouten te sluiten over het stikstofbeleid. ‘De vleesbazen, de zuivelbobo’s, de voerboeren, de bankiers en zelfs de gevestigde orde belangenbehartiging: allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langs komen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden’, schrijft het bestuur van FDF. Die beschuldiging van verraad wordt gevolgd door een dreigement: ‘Dat gaat deze keer niet ongestraft gebeuren! Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten. Maak een deal met LNV en je bent out!’

Dit is het bericht met dreigende taal van Farmers Defence Force waar ⁦@MinPres⁩ en ⁦@carolaschouten⁩ zo boos over zijn. Overleg met boeren over stikstof is nu afgebroken tot er excuses komen en de dreigementen worden teruggenomen. pic.twitter.com/SgAS3qU4lS — Ireen Oostveen (@IreenOostveen) 5 februari 2020

Het kabinet wil pas weer verder praten als de landbouwsector collectief afstand neemt van die teksten en FDF excuses maakt. De elf organisaties in het Landbouw Collectief houden vanavond een crisisberaad in een ultieme poging de boerenneuzen weer één kant op te krijgen, schrijft verslaggever Yvonne Hofs. Het is de vraag of dat lukt. De boerenvertegenwoordigers zijn onderling sterk verdeeld. De spanningen tussen de pragmatische boerenlobbyorganisatie LTO Nederland en de radicalere belangengroepen FDF en de Dutch Dairymen Board zijn hoog opgelopen. Vanaf het begin van de boerenacties in het najaar heerst er in het boerenkamp onenigheid over de aanpak van het stikstofprobleem.

Schouten zou woensdagavond ook met de provincies overleggen over het stikstofbeleid. Dat overleg gaat wel door. Vrijdag komt het kabinet met een actualisering van de stand van zaken in het stikstofdossier. Begin deze week lekte al uit dat het kabinet zo’n 350 miljoen euro heeft gereserveerd voor het uitkopen van veehouders.

PROCES VAN DE DAG

OM ontdaan door verwijten Wilders

De politie heeft inmiddels bekend gemaakt geen aangifte te doen tegen Thierry Baudet naar aanleiding van zijn ‘Marokkanen-tweet’ en daar zullen heel wat mensen in politiek Den Haag niet rouwig om zijn. Vandaag was weer te zien hoezeer een strafproces tegen een politicus op een slagveld kan uitlopen. Geert Wilders opende frontaal de aanval op het Openbaar Ministerie, dat volgens hem ‘verblind door haat’ is. Het proces tegen hem zou een ‘dieptepunt van de rechtsstaat’ zijn.

De advocaat-generaal reageerde daar weer ontdaan op. Hij zei nog nooit zo te zijn aangesproken door een verdachte. ‘Wij zullen het nooit eens worden, maar die woorden kunnen niet. Het gaat te ver te zeggen dat wij leugens verkondigen. Wij handelen naar eer en geweten.’

Op 23 maart gaat het proces verder. Dan moet ook duidelijk worden of er sprake is geweest van politieke beïnvloeding, zoals Wilders beweert.

TRANSFER VAN DE DAG

Krol haalt Van Kooten-Arissen binnen

Ook jongeren blijken gevoelig voor de charmes van Henk Krol. Ex-Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen (36) heeft sinds haar afsplitsing zoveel goede gesprekken met de 50Plus-leider gevoerd dat ze inmiddels lid is geworden van de ouderenpartij. Bij de volgende verkiezingen wil ze op de lijst.

Een opmerkelijke overstap voor iemand die bij de Partij voor de Dieren vertrok omdat de politieke agenda niet breed genoeg zou zijn. Van 50Plus is bekend dat alle wegen uiteindelijk naar pensioenen en de rekenrente leiden, maar Van Kooten-Arissen denkt toch haar ei kwijt te kunnen bij de ouderenpartij. ‘50Plus is breder, veel breder', zo vertelt ze tegen Dion Mebius. ‘Henk Krol zegt het ook: 50Plus wil een goede partij zijn voor alle generaties.’

DIALOOG VAN DE DAG

Sjoerdsma blijft ongewenst in Rusland

Een bezoek van de Russische ambassadeur Aleksandr Sjoelgin aan de Tweede Kamer heeft bitter weinig opgeleverd. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is nog steeds niet welkom in Rusland en de trip van de Kamercommissie naar Moskou gaat definitief niet door.

Signalen van dooi zijn er amper. Of, zoals Sjoelgin het zelf formuleerde: ‘Onze parlementaire contacten zijn meer dood dan levend.’

De ambassadeur toonde zich overigens wel bereid om Sjoerdsma nog een keer te ontmoeten. ‘Ik zal graag met hem lunchen of dineren en we zullen Russische wodka drinken en ik zal hem uitleggen hoe het gaat in de Russische Federatie.’

Of dat veel gaat helpen blijft de vraag. De D66'er is bijvoorbeeld zeer kritisch over de Russische tegenwerking bij het onderzoek naar de ramp met de MH17. Sjoelgin houdt ondertussen vast aan de lijn van het Kremlin dat Rusland niets te maken heeft met de dood van 196 Nederlanders.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl.