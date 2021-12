Baudet mag van rechter coronamaatregelen niet vergelijken met de Holocaust

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD) in de rechtbank Amsterdam waar hij zich tijdens een kort geding moet verantwoorden voor zijn uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust. Beeld ANP

Dat is de uitkomst van een kort geding tegen de voorman van Forum voor Democratie dat was aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier oorlogsoverlevenden. Voor elke overtreding van dit rechterlijke verbod zal de politicus 25 duizend euro per dag of per keer moeten betalen. Baudet kondigde na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan.

Aanleiding voor de rechtszaak waren uitingen die Baudet in november had gedaan op Twitter. Zo schreef hij: ‘De situatie van nu ís met de jaren 30 en 40 te vergelijken. De ongevaccineerden zíjn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zíjn de nieuwe nazi’s en NSB’ers. There, I said it’. Ook plaatste hij een collage van twee foto’s: een van een meisje dat vanachter een hek naar het sinterklaasfeest keek en een van een jongetje met een jodenster in het Poolse ghetto Lodz in afwachting van deportatie. Bij een artikel over het voormalige concentratiekamp Buchenwald, dat nu als museum fungeert en net als alle andere musea in de Duitse deelstaat Thüringen een 2G-beleid hanteert, twitterde het Tweede Kamerlid: ‘Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt.’

Wat Baudet twittert valt volgens zijn advocaat onder de vrijheid van meningsuiting

Hiermee bagatelliseerde Baudet de Holocaust, stelde advocaat Jacqueline Schaap in de rechtbank. De uitingen zouden beledigend en onnodig grievend zijn voor de overlevenden en de nabestaanden van de vermoorde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook zouden ze een klimaat scheppen voor antisemitisme.

Volgens Baudets advocaat, Gerard Spong, moesten de uitlatingen van zijn cliënt onder de vrijheid van meningsuiting worden geschaard. ‘De uitlatingen kun je smakeloos vinden, maar dat maakt ze niet onrechtmatig.’ Bovendien zouden de tweets uit zijn verband getrokken. Ze zouden zijn bedoeld als ‘algemene waarschuwing waar uitsluiting van ongevaccineerden toe kan leiden’.

Spong wees erop dat bij een sociaal medium als Twitter nu eenmaal een ‘lossere vorm’ paste. Daarnaast voerde hij aan dat er ook Joodse mensen zijn geweest die een vergelijking hebben gemaakt tussen de coronamaatregelen en de oorlog, zoals rabbijn Tamarah Benimah, die in oktober tijdens een toespraak had gezegd dat het coronabeleid haar deed denken aan Nazi-Duitsland.

Rechter veegt argumenten van tafel: Baudets tweets werken antisemitisme in de hand

De rechter veegde al deze argumenten van tafel en oordeelde dat de uitingen van Baudet verder gingen dan ‘wat het belang van een robuust publiek debat kan rechtvaardigen’. Baudets vergelijkingen tussen het coronabeleid en de verschrikkingen van nazi-Duitsland gingen volgens haar ‘mank’. Ook volgde ze de redenering van de eisende partijen dat de tweets van de FvD-voorman antisemitisme in de hand kunnen werken.

Tijdens de rechtszaak vertelden twee oorlogsoverlevenden geëmotioneerd waarom de vergelijkingen van Baudet hen zo kwetsen. ‘Er gaat geen dag voorbij waarop we niet over de oorlog praten,’ zei de 84-jarige Mattie Tugendhaft, wiens vrouw concentratiekamp Bergen-Belsen heeft overleefd. Tugendhaft, die zelf werd mishandeld op een onderduikadres: ‘En dan zien we in het nieuws steeds weer die woorden van Baudet voorbij komen. Wij slapen ‘s nachts niet en zeggen dan tegen elkaar: moet dit nou echt zo doorgaan?’

Na het aanhoren van die getuigenissen zei de Forum voor Democratie-leider dat hij het ‘naar’ vond om ‘het leed’ van de oorlogsoverlevenden te zien en dat hij ‘empathie’ voor hen voelde. ‘Het is niet mijn bedoeling om mensen pijn te doen.’