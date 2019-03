Baudet laat kabinet tijdens klimaatdebat staan voor zendtijd die Wilders aan zich voorbij laat gaan

Goedemiddag,

In de laatste dagen voor de verkiezingen kan een succesvol tv-optreden zo een zetel extra opleveren, en dus liet Thierry Baudet het klimaatdebat voor wat het was om zich bij Pauw en Jinek te kunnen verkopen. Een kans die concurrent Geert Wilders juist liet schieten uit onvrede over de loslippigheid van een redacteur van de talkshow.

DE VERKIEZINGEN OP TV

Baudet verlaat Kamer voor de studio...

Aan de mores op het Binnenhof kunnen – of willen – de nieuwe partijen in de Tweede Kamer niet wennen. Woensdag kreeg Denk de wind van voren vanwege haar hardnekkige neiging om filmpjes van andere Nederlands-Turkse politici op sociale media te plaatsen. Gisteravond viel de hoon ten deel aan Thierry Baudet, die zo vlak voor de verkiezingen de voorkeur gaf aan tv-tijd boven zijn werk in het hart van de democratie.

Ruim voor het einde van het debat over de doorrekening van het klimaatakkoord, dat mede door Forum voor Democratie was aangevraagd, besloot Baudet te verkassen naar de studio van Pauw en Jinek: De Verkiezingen. Daar zou hij debatteren met Lodewijk Asscher, maar de PvdA-leider besloot wél te blijven. ‘Mijn kiezers verwachten van mij dat ik het in het klimaatdebat voor ze opneem’, verontschuldigde hij zich op Twitter.

Dat Baudet de antwoorden van het kabinet niet wilde afwachten, nam de Kamer hem niet in dank af. Eenmaal aangeschoven bij Pauw en Jinek toonde Baudet zich niet onder de indruk. ‘Ik heb mijn bijdrage geleverd, drie kwartier lang interruptiedebatten gedaan. Dus ik heb wel degelijk van me laten horen. (...) Maar nu kon ik snel hiernaartoe komen om nog even duidelijk te maken dat het uiteindelijk gaat om komende woensdag.’

En ook Denk is niet van plan haar gedrag aan te passen: in de Volkskrant zegt Selçuk Öztürk dat de andere partijen eerst maar eens moeten ophouden met het aanspreken van Denk op ‘wat er in Turkije gebeurt’.

...maar Wilders zegt plotseling af

Wie niét bij Pauw en Jinek aanschuift, is Geert Wilders - en dat terwijl hij in eerste instantie zélf met het verzoek kwam om eens langs te mogen komen. Dat schreef althans redacteur Peter Kee in de Varagids van dinsdag. Na jaren van afzeggingen was Wilders bereid om zich dan toch door de o zo linkse BNNVARA te laten ondervragen. ‘Je hoeft immers geen vrienden te zijn om soms te kunnen samenwerken’, zou Wilders tegen Kee hebben gezegd.

Het feest gaat alleen niet door: omdat hun gesprek pardoes in de Varagids belandde, ‘met allemaal vreselijke teksten erbij’, hoeft het van Wilders niet meer, zei hij bij Goedemorgen Nederland. ‘Ik kom maandag nog een keer hiernaartoe', stelde de PVV-leider na zijn voortzetting van de boycot voor aan de lachende WNL-presentatrice Maaike Timmerman - dezelfde die Denk-leider Tunahan Kuzu de maat nam om zijn omgang met de persvrijheid.

NIEUWS VAN DE DAG

Grapperhaus: ga naar het vrijdaggebed

Nederlands moslims hoeven niet bang te zijn voor aanslagen als zij voor hun gebed naar de moskee willen. Die boodschap geeft minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) hen mee na de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Grapperhaus benadrukt dat de beveiliging landelijk al tijden heel hoog is, al toont hij ook begrip voor de extra veiligheidsmaatregelen die verschillende steden hebben genomen.

Op zijn wekelijkse persconferentie sprak premier Rutte zijn medeleven uit. ‘Nederland leeft intens mee. Wij staan naast de Nieuw-Zeelanders in een van hun donkerste dagen.’ Ook veel andere politici betuigden op sociale media hun steun aan het getroffen land en de nabestaanden van de 49 slachtoffers. De partij Denk legt haar campagne vandaag stil om de Nederlandse moslimgemeenschap in moskeeën een hart onder de riem te steken.

EN DAN DIT NOG

Tienduizenden leraren op Malieveld

Ondanks de harde wind en kou verzamelden naar schatting 40 duizend leraren zich vanmiddag op het Malieveld, waar zij demonstreerden tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk in het onderwijs. Volgens de leraren is er in totaal zeker 4 miljard nodig, miljarden die het kabinet tot op heden niet bereid was uit te trekken.

Het onderwijsprotest staat niet op zich, schrijft politiek verslaggever Ariejan Korteweg in de krant van vandaag. Eerder deze week waren er al twee klimaatmarsen en aanstaande maandag is er een landelijke actiedag voor pensioenen. De actiebereidheid was lang niet zo groot. Waarom is demonstreren ineens weer zo populair?

De lerarenmanifestatie op het Malieveld in Den Haag. Beeld Raymond Rutting

De waterschappen, best belangrijk

Koeien in de wei of liever een moeras in de polder? Over dat soort reële vragen gaan de waterschapsverkiezingen van 20 maart. Verkiezingen die in de schaduw staan van de gelijktijdige stembusgang voor de Provinciale Staten, maar van immens belang zijn voor iemand als Walter Pieterse, wiens toekomst als boer op het spel staat.

Wat die waterschappen allemaal nog meer doen, hoeveel en welke er in Nederland zijn, en hoe het bestuur ervan - met een dijkgraaf aan het hoofd - precies geregeld is, zette de Volkskrant handzaam voor u op een rijtje.

