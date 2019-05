Baudet kritisch over emancipatie, abortus en euthanasie

De Forum-leider maakte maandag zelf met enige trots bekend bekend dat hij ‘een lang essay’ heeft geschreven in American Affairs Journal, een conservatief tijdschrift dat sinds 2017 in de VS uitkomt. Daarin bespreekt hij, vaak met instemming, Houellebecqs sombere maatschappijanalyse.

‘Wie vanuit zijn perspectief de wereld bekijkt, ziet zijn filosofie overal bevestigd’, concludeert Baudet over de romans van de Franse auteur. ‘Neem de emancipatie van vrouwen… Hun ‘bevrijde’ status wordt doorgaans gezien als de grote triomf van de late liberale samenleving… Maar hoe pakt het werkelijk uit? Wat gebeurt er als ze dertig zijn? Als ze fulltime blijven werken, wordt het vormen van een gezin moeilijk, zo niet onmogelijk. Dit is waarom vrouwen in de westerse wereld steeds minder kinderen krijgen.’

Voor het Amerikaanse tijdschrift @americanaffrs schreef ik een lang essay over het oeuvre van Houellebecq, toegespitst op zijn laatste boek, Sérotonine. "Houellebecq’s Unfinished Critique of Liberal Modernity" - American Affairs Journal https://t.co/AKe0k4ROhj Thierry Baudet

Baudet maakt er in het stuk geen geheim van dat hij het ‘moderne individualisme’ als een bedreiging ziet voor de westerse samenleving: ‘Resulterend in een onvermogen om onze beschaving te beschermen, weerstand te bieden aan massa-immigratie en onszelf zelfs voort te planten.’ Baudet: ‘Tegenwoordig mag zelfs het nieuwe leven (in de baarmoeder) vernietigd worden zodat de individuele vrijheid niet verstoord wordt. In Nederland (waar ik leef) wordt zelfmoord gefaciliteerd zodat ook hier geen beperkingen, zoals de plicht om voor je ouders te zorgen, op het individu rusten.’

Baudets bespiegelingen over abortus en euthanasie zijn ook opmerkelijk, omdat zijn partij liberalere standpunten heeft. Forum is volgens het eigen verkiezingsprogramma juist voorstander van stervensbegeleiding bij voltooid leven. Hoe dat te rijmen is met het essay in American Affairs? ‘Het is evident dat Thierry over vele onderwerpen nadenkt’, laat een partijwoordvoerder weten. ‘In dit essay wilde hij vooral de standpunten van Houellebecq weergeven en in perspectief plaatsen.’

Baudet zelf is verontwaardigd over de kritiek op zijn stuk. ‘Ik raad iedereen aan om niet op tendentieuze berichten in de media af te gaan en de gespeelde verontwaardiging van zetels jagende politici te negeren’, zegt de partijleider.

Geestverwant

Eerder verklaarde Baudet dat hij Houellebecq als een geestverwant beschouwt. ‘Ik zie hem echt als mijn leermeester’, zei hij in 2014 in NRC Handelsblad. ‘Hij heeft het pad geplaveid waarover ik nu verder wandel.’

Baudet toont zich in zijn essay wel teleurgesteld over zijn voormalige leermeester. Houellebecq zou te veel blijven hangen in de ‘verslagenheid die zijn generatie zo kenmerkt’. ‘Zijn de kaarten geschud?’, vraagt de Forum-leider zich af. ‘Of hebben we nog steeds, ondanks de Herculestaak om het moderne individualisme te overkomen, een mogelijkheid om onze samenleving te revitaliseren?’

Baudet hint in zijn stuk op een nieuwe vorm van ‘traditionalisme’ en ‘misschien zelfs wel het herstel van een soort christendom’ als oplossing voor de huidige morele crisis.

Binnen Forum zijn er sinds enige tijd spanningen over de conservatieve koers van Baudet. Een voormalige partijmedewerker, Robert Baljeu, keerde zich vorige week in de Volkskrant tegen de ‘stomme alt-right-onzin en dat boreale gelul’. Eerder bekritiseerde Henk Otten, de op een zijspoor gezette tweede man, ook al de rechtse koers van Baudet en zijn geflirt met ‘een soort christelijke kant’.

Progressieve politici reageerden onthutst op Baudets essay. SP-leider Lilian Marijnissen noemt het stuk ‘koekoek’. ‘Baudet toont weer zijn ware aard’, meent D66-Kamerlid Pia Dijkstra. ‘Hij stelt dat vrouwenrechten oorzaak zijn van de ‘ondergang’ van Europa. We gaan níet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken.’