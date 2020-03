Baudet inkapselen of uitsluiten? Het Binnenhof zoekt de gebruiksaanwijzing

Gert-Jan Seegers (rechts) vindt samenwerken met Forum voor Democratie op dit moment ‘niet geloofwaardig’. Beeld ANP

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zag zich vrijdagochtend gedwongen in allerijl een verklaring te versturen waarin hij betoogt dat regeren met FvD in zijn ogen ‘niet geloofwaardig’ is. Hij reageerde op Wouter Pieter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, die vlak ervoor in een essay betoogde waarom hij wél openstaat voor Forum. ‘Juist in een gepolariseerde tijd denk ik dat het midden het gesprek niet uit de weg moet gaan. Ook met nationalistische politici niet. Ook niet als het om coalitievorming gaat. Als principiële grenzen maar besproken, verankerd en bewaakt kunnen worden.’

Datzelfde Wetenschappelijk Instituut publiceerde eerder een stuk waarin ‘vriend van de ChristenUnie’ Zmnako Karem zich afvraagt waarom zijn partij wel met D66 regeert – ‘een partij die een genetische aversie heeft tegen alles wat een beetje christelijk is’ – terwijl regeren met Forum geen optie zou zijn. ‘De ChristenUnie, en ook de andere christelijke partijen, zouden namelijk met Forum voor Democratie kunnen samenwerken op een aantal gedeelde en fundamentele punten, zoals opkomen voor de christelijke traditie, het behoud van bijzonder onderwijs, kritiek op doorgeschoten individualisme en gelijkheidsdenken, en op het gebied van medische ethiek.’

Verontwaardiging

Niet lang nadat Beekers’ stellingname was rondgegaan op sociale media, besloot Segers het vuur van de verontwaardiging te smoren. De ChristenUnie sluit op voorhand nooit iemand uit, maar zolang Forumleider Baudet ‘onvoldoende afstand houdt tot racisme en wetenschappelijk onderzoek voortdurend in twijfel trekt, is het niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden’.

Hiermee is de partij terug bij het standpunt van vorig jaar. Toen leek de ChristenUnie in het provinciebestuur van Zuid-Holland even met Forum in zee te gaan, maar zag ze hiervan af nadat Baudet een filmpje had rondgestuurd waarin een verband wordt gelegd tussen open grenzen en verkrachtingen van vrouwen.

Samenwerken is mogelijk, vond de ChristenUnie ook toen, mits Forum zich gedraagt. Het CDA in Brabant bewandelt dezelfde weg, nu de collegevorming met Forum hier ondanks interne bezwaren gestalte krijgt. Net als vorig jaar in Limburg ondertekenden de Brabantse FvD’ers deze week een beginselverklaring, als verweer tegen verwijten dat de provincie zich overgeeft aan populistisch nationalisme.

Het aanstaande bestuurscollege belooft te werken ‘aan een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen en vrij is om te zijn wie hij of zij is’. Ook slikt Forum zijn weerzin in tegen de EU en het klimaatbeleid: ‘Wij zijn actief onderdeel van Europa’ en ‘wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.’

Inkapselen

Deze verklaring komt uit de koker van het CDA-smaldeel – in Limburg aangevoerd door de machtige gedeputeerde Ger Koopmans – dat meent dat inkapselen de beste strategie is in de omgang met protestpartijen. De kortstondige landelijke regeeravonturen van de Lijst Pim Fortuyn en de PVV zijn die partijen immers electoraal slecht bekomen. In Brabant en Limburg wint deze pragmatische stroming het voorlopig van de meer moralistisch ingestelde partijgenoten die menen dat het CDA hiermee bijdraagt aan de normalisering van radicaal-rechts.

Hoe dit landelijk afloopt rond de verkiezingen van 2021, wordt nog voer voor fel debat binnen de partij. Buiten de eigen partij is met name coalitiepartner Rob Jetten, die zich gretig opstelt als de anti-Baudet, intussen onvermoeibaar scherprechter van iedereen die een stap richting Forum zet: ‘Thierry Baudet is een partijleider waar je je stevig tegen moet uitspreken en zeker niet mee in een coalitie moet gaan zitten.’

En Baudet zelf? Die laat in Brabant vooral zien hoeveel het hem waard is om mee te doen. Het bestuurlijke verwijt dat VVD en CDA al sinds de val van het kabinet-Rutte I inzetten tegen de PVV (‘als het moeilijk wordt, loopt Geert Wilders weg’) mag Forum volgend jaar niet treffen. Dat hij zo wel de hoon van bondgenoot Wilders oproept (‘het kartel wint’) neemt hij op de koop toe.