Baudet en Omtzigt maximaal gekort op Kamersalaris om neveninkomsten

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet signeert zijn eigen boek in de RAI in Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Dat blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Voor Omtzigt geldt dat de verkoop van zijn bestseller Een nieuw sociaal contract de maximale grens van neveninkomsten heeft overschreden. Kamerleden die meer dan 14 procent (ongeveer 17 duizend euro) van hun salaris, dat officieel te boek staat als een schadeloosstelling, bijverdienen worden door de Belastingdienst gekort op hun inkomen.

Met de verkoop van zijn boek verdiende Omtzigt bijna 150 duizend euro, blijkt uit het overzicht van neveninkomsten. Een woordvoerder van de Tweede Kamer bevestigt dat bijverdiensten van Omtzigt dusdanig groot zijn dat hij op zijn salaris wordt gekort. Dat doet de Kamer nadat ze daartoe een zogenoemde beschikking heeft ontvangen van de Belastingdienst. Daarna probeert de Kamer in overleg met het Kamerlid tot een betalingsregeling te komen, wat in het geval van Omtzigt is gebeurd. Het deel van de boekopbrengsten dat Omtzigt vervolgens overhoudt, schenkt hij aan de Voedselbank en de Kledingbank in zijn thuisstad Enschede.

Royalty’s naar Baudets eigen bv

Voor Baudet heeft de Kamer nog geen beschikking van de fiscus gehad, leert navraag bij een woordvoerder. Volgens BNR zou Baudet zijn neveninkomsten over 2021 bij de Belastingdienst hebben gemeld, zonder aan te geven hoevéél hij extra heeft bijverdiend. Omdat dan geen inschatting kan worden gemaakt van de bijverdiensten, zou Baudet automatisch 40 duizend euro moeten terugbetalen. FvD was dinsdag niet bereikbaar voor vragen van de Volkskrant.

Baudet ligt al langer in de clinch met de Kamer, die meer transparantie vraagt over zijn commerciële bijverdiensten, onder meer als boekenuitgever. Daarnaast is hij bestuurslid bij Forum voor Democratie bv, een commerciële vennootschap. Uit eerder onderzoek van Nu.nl bleek dat Baudet 75 duizend euro verdiende aan de verkoop van zijn boeken en de royalty’s overmaakte op de rekening van een bv waarvan hij zelf de enige aandeelhouder is.

Wegens zijn weigering om zijn bijverdiensten in het register op te nemen, werd Baudet in oktober vorig jaar nog tijdelijk geschorst van deelname aan debatten in de Kamer; een unicum. Tegelijkertijd lijkt het de FvD-voorman weinig te deren. De wettelijke verplichting om financieel transparant te zijn is er zodat voor de kiezer duidelijk is welke belangen een Kamerlid dient. Baudet ziet het als ‘pietluttige en bureaucratische regeltjes’, liet hij na de ingang van zijn schorsing weten.

Meer slordige Kamerleden

Omtzigt en Baudet zijn niet de enige Kamerleden die zijn gekort op hun salaris. Ook Gidi Markuszower (PVV) en Roelof Bisschop (SGP) moeten een deel terugbetalen. Het gaat bij de PVV’er om inkomsten uit een bv, bij de SGP’er om bijverdiensten als lid van de raad van toezicht bij meerdere scholen.

Meerdere Kamerleden blijken slordig om te gaan met hun financiële administratie. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat negentig (oud-)Kamerleden hun bijverdiensten vanaf 2018 niet op tijd hebben gemeld bij de Belastingdienst, zoals dat wettelijk verplicht is. In juni bleken dat er nog steeds vijftien te zijn. Dat betekent niet dat zij te veel bijverdiensten hadden. Ook wie niets bijverdient, moet melding doen.