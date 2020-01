Baudet en Forum: strubbelingen genoeg, maar wel de meeste leden

Een lid van Forum voor Democratie geeft een tientje aan zijn partij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In twee jaar tijd is het ledenaantal van FvD bijna verdubbeld. Omdat tegelijkertijd de oude ledenpartijen CDA en PvdA gestaag leden blijven verliezen, staat de nieuwe partij van Thierry Baudet nu bovenaan. Zoiets is nog nooit eerder vertoond door een partij die nog geen drie jaar in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. Het Documentatiecentrum kent één precedent dat in de buurt kwam: ‘De stormachtige ontwikkeling van de VVD in de jaren zeventig, toen die partij er onder aanvoering van Hans Wiegel in een paar jaar tienduizenden leden bij kreeg.’

Die VVD kampt inmiddels met dezelfde ledenmalaise als het CDA en de PvdA: van de 100 duizend leden uit de jaren tachtig zijn er nu nog maar 23.907 over. Op de andere flank van het politieke spectrum springt de SP in het oog: de socialisten koesterden jarenlang hun imago van groeipartij, maar zijn nu relatief de grootste verliezer met een daling van 12 procent in één jaar.

Ook opvallend: In 2019 kampten vooral FvD, De Partij voor de Dieren en GroenLinks met interne strubbelingen die breed werden uitgemeten in de pers. Alle drie de partijen boekten intussen ledenwinst. Herrie in de tent schrikt misschien wel (tijdelijk) kiezers af, maar voor leden lijkt dat dus niet op te gaan.

Directeur Gerrit Voerman van het DNPP spreekt van een unieke prestatie van de partij van Thierry Baudet. ‘Het is altijd speculeren wat de redenen zijn dat mensen lid worden van een partij, maar bij Forum is de ledenwinst waarschijnlijk te danken aan de aantrekkingskracht van Thiery Baudet. Dat medeoprichter Henk Otten in 2019 werd geroyeerd heeft blijkbaar geen enkel effect op de ledenaantallen. Dat royement wordt door leden kennelijk als niet-relevant gezien.’ Zeker zo opvallend vindt Voerman de ledengroei bij de Partij voor de Dieren, waar in de afgelopen maanden juist een conflict woedde over de zeggenschap van die leden. Dat heeft nieuwkomers blijkbaar niet afgeschrikt.

De stijgende partijen slagen er samen in het totale aantal leden van de politieke partijen licht te laten groeien. (0,4 procent), al blijft de representativiteit een probleem: van alle kiesgerechtigden is nu 2,4 procent lid van een politieke partij.

Baudet zelf liet maandag weten dat hij de ledengroei van Forum ziet als een beloning voor de ‘consequent uitgedragen boodschap tegen het klimaatbeleid, de massa-immigratie en de steeds hogere belastingen'. Baudet: ‘Onze visie wordt gedeeld en gevoeld door heel veel mensen.’ Voor FvD is het volgende doel gezet: de partij wil dit jaar naar 50 duizend leden.