Baudet corrigeert partijgenoot: ‘Forum voor Democratie wil wél een Nexit’

Volgens de partijleider kan er geen misverstand bestaan over de koers van Forum. ‘Ik ben ideologisch tegen de EU, tegen de interne markt, tegen de open grenzen, tegen de euro, tegen het hele ding. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en is al jaren onze lijn.’

Otten, die FvD samen met Baudet oprichtte, bleef zondag vaag over zijn standpunt. Op de vraag of hij nou wel of niet een Nexit wil, antwoordde de lijsttrekker tegen de ‘ever closer union’ te zijn. ‘Laten we de interne markt behouden. Wat wij willen, is terug naar de EEG waarin we economisch samenwerkten. We willen een assertiever beleid richting Brussel,’ zegt Otten in onderstaande video.

Baudet ziet juist niets in de interne Europese markt. ‘Het grote probleem is dat mensen geleerd hebben dat de EU en handel met elkaar te maken hebben. Dat is niet zo. Als je handel wilt drijven, moet je niet in een douane-unie zitten met harmonisatieregels. Zeker niet als de leden van die unie de minste groei meemaken de komende decennia. Als je geld wilt verdienen, moet je met India handelen. Dat schiet echt op. Dit is wat ik vind en daar heb ik jarenlang over nagedacht en meerdere boeken over geschreven.’

Baudet gaat ervan uit dat Otten zijn lijn onderschrijft. ‘Ik ga niet over zijn woorden. Prima als hij wil aangeven dat we het voorzichtig moeten benaderen vanwege de Brexit. We zijn een partij van vrije, kritische onafhankelijk geesten. Het is onmogelijk dat je exact hetzelfde denkt, maar dit is ons verkiezingsprogramma en al jaren onze lijn. Er kan weinig misverstand over bestaan.’

Eerder in een interview met de Volkskrant toonde Otten ook weinig enthousiasme voor een Nexit. ‘We willen een assertiever beleid richting Brussel’, benadrukte hij ook toen. ‘Nexit is het standpunt dat in ons verkiezingsprogramma staat. We willen in elk geval meer opkomen voor het belang van de Nederlandse bevolking. In een referendum kunnen mensen zelf kiezen of er een Nexit komt. We zijn nu vooral aan het focussen op alliantiepartners binnen de EU. We moeten ook kijken hoe het verder gaat met de Brexit.’