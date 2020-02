Baudet blaast reguliere kaartjescontrole op tot ‘Marokkanen-incident’ in trein

Beeld ANP

De Forum-leider plaatste vrijdagavond laat de volgende tweet online: ‘Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD’.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier marokkanen in een trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 31 januari 2020

Op Instagram plaatste hij dezelfde boodschap, vergezeld van een foto van twee mannen in parka die door een Sprinter-trein lopen. Ze zijn van achteren gefotografeerd, dus of ze buitenlandse wortels hebben is niet goed te zien.

Op Twitter trokken mensen het relaas van de vriendinnen al meteen in twijfel. ‘Hoe weet men dat het Marokkanen waren? Zwaaiden deze mannen met hun Marokkaanse paspoorten?’ En: ‘Raar....geen aangifte doen, maar wel de paspoorten van de daders controleren.’ Ook Baudets aanmatigende toon viel bij sommigen niet in goede aarde: ‘‘Oh lieve kinderlijk naïeve Nederlanders!’ En daarmee schoffeer je dus even heel Nederland. De grote leider weet wel wat goed voor jullie is.’

Inmiddels zal de Forum-leider (die zondag telefonisch onbereikbaar was) zichzelf wel voor de kop slaan, want zaterdag gaven twee getuigen een heel andere lezing van wat er in de trein gebeurde. Een woordvoerder van de NS laat desgevraagd weten dat het ‘incident’ zich vrijdagavond rond kwart voor negen voordeed in de Sprinter van Weesp naar Amsterdam.

Volgens de getuigen, een medepassagier en een NS-medewerker, wilden de vriendinnen hun vervoersbewijzen niet laten zien toen de controleurs van de NS daarom vroegen. De controleurs, drie NS-medewerkers en een politieagent, waren die avond niet in uniform, maar droegen burgerkleding. De NS schrijft daarover op zijn website: ‘Acties ‘in burger’ hebben vooral als doel zwartrijders te pakken en zo de sociale veiligheid op en rond het spoor te vergroten. Deze reizigers letten meestal scherp op waar het geüniformeerd personeel instapt en zijn behendig in het ontlopen van controle. En juist zwartrijders zijn eerder agressief als ze door een ‘gewone’ conducteur in uniform worden betrapt. Als na sluiting van de treindeuren opeens een ploegje controleurs in burgerkleding door de trein gaat, kunnen zwartrijders daar niet meer op reageren. Zo worden ze eerder in de kraag gevat.’

Dat er controleurs in burger langs zouden komen, was vlak voor het ‘incident’ in de trein omgeroepen, zegt getuige ‘lians.an’ op Instagram. Baudets vriendinnen werkten niet mee aan de kaartjescontrole omdat ze niet geloofden dat de mannen in burger NS-controleurs waren, ook niet toen deze zich legitimeerden. Pas nadat de politieagent zich ermee bemoeide, werkten de vrouwen mee. De controleurs waren volgens ‘lians.an’ ook niet allemaal van Marokkaanse origine.

Een van de drie NS-controleurs die erbij waren zegt op Instagram tegen Baudet: ‘Ik vind het bijzonder dat jij dit gebruikt om ‘het Marokkaanse volk’ zwart te maken. Ik en mijn collega zijn geboren en getogen in Nederland. Mijn moeder is geboren in Friesland en mijn vader in Drenthe.’