Baudet-bijeenkomst ambassade VS leidt tot wetsvoorstel Democraten tegen fondsenwerving

Senator Markey wil bijeenkomsten op Amerikaanse ambassades, zoals die van Baudet, verbieden. Beeld Getty Images for Green New Deal

Het wetsvoorstel is een initiatief van senator Edward Markey en zijn collega Tom Malinowski, lid van het Huis van Afgevaardigden. ‘Amerikaanse diplomatieke posten zijn bedoeld om de nationale belangen en universele waarden van Amerika te bevorderen en niet voor de bevordering van bekrompen ideologische belangen’, aldus Markey die het wetsvoorstel woensdag aankondigde.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en Forum-leider Thierry Baudet hebben ontkend dat de bijeenkomst bedoeld was om geld op te halen voor het FvD, in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar. Het weekblad De Groene onthulde begin september dat de bijeenkomst had plaatsgevonden. Volgens het opinieblad waren de uitnodigingen verstuurd door het hoofd fondsenwerving van Forum. Ook zouden zakenlieden en potentiële donateurs van Forum indertijd zijn ontvangen op de ambassade.

Nadat er commotie ontstond in Den Haag over de actie van Hoekstra en Baudet, verzekerde de Amerikaanse ambassadeur aan het kabinet dat er geen sprake was van fondsenwerving. Volgens Hoekstra, een voormalig Congreslid van Nederlandse afkomst, was het initiatief bedoeld om zich te informeren over de politiek in Nederland. De ambassade benadrukte dat ook andere partijen regelmatig worden uitgenodigd. Baudet noemde de ophef ‘flauwekul’.

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet ontkent dat er aan fondsenwerving is gedaan tijdens een bijeenkomst van de partij in de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Het verhaal van De Groene Amsterdammer is volgens Baudet "volstrekt niet juist": https://t.co/1iX987Uf5w — NPO Radio 1 (@NPORadio1) 22 september 2020

Inmenging

De Amerikaanse Democraten vinden het wetsvoorstel nodig om volledig uit te sluiten dat Amerikaanse ambassades in de toekomst worden gebruikt voor inmenging in andere landen. In Nederland vroeg onder andere GroenLinks zich af of Hoekstra en de ambassade zich, met dit evenement, hadden gemengd in de binnenlandse aangelegenheden van Nederland.

‘We moeten inmenging van buitenlandse regeringen in onze verkiezingen niet tolereren, noch zelf hieraan deelnemen’, aldus Malinowski. ‘Er is geen excuus voor Amerikaanse diplomaten om zelfs maar een zweem van verdenking toe te staan ​​dat de Amerikaanse regering bij buitenlandse verkiezingen de ene kant zou willen begunstigen.’

Markey noemt het wetsvoorstel een ‘belangrijke stap’ in het herstellen van de waarden en normen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem zouden deze onder de regering-Trump zijn ondergraven. ‘Minister Pompeo en president Trump hebben laten zien dat ze zich niets aantrekken van de ethische en wettelijke beperkingen op het politieke gedrag van overheidsfunctionarissen’, meent de senator.

Het wetsvoorstel verbiedt onder andere het gebruik van overheidsgeld voor een fundraiser op diplomatieke posten. Ook wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen een dergelijke bijeenkomst, en bijeenkomsten die de ambassades regelmatig organiseren om vrije verkiezingen te bevorderen. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel op weinig verzet zal stuiten in het Congres. De Democraten hebben nu een meerderheid in het Huis en de Republikeinen controleren de Senaat.