Baudet biedt excuses voor Marokkanen-tweet aan, maar alleen aan de NS

Thierry Baudet (FvD) en minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen (D66) tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Vrijdagavond twitterde Baudet over het incident, inclusief stemoproep: ‘Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering, breek los uit politiek correct gelul. Red dit land!’

Zijn nadere verklaring kwam maandag nadat was gebleken dat hij mis zat en hij een storm van verontwaardiging had ontketend tot in de Tweede Kamer. ‘Beschuldigingen bij elkaar fantaseren is walgelijk’, schreef VVD-Kamerlid Zohair el Yassini. Zijn partij drong aan op excuses, net als onder meer CDA, D66, ChristenUnie en Denk. De politie liet weten aangifte te overwegen. Een van de ‘vier Marokkanen’ was een agent in burger.

Baudet blijft erbij dat het gedrag van de controleurs door de vrouwen als ‘zeer intimiderend’ werd ervaren. ‘Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun legitimatie toonden.’ De vrouwen voelden zich ‘zeer onveilig’, aldus Baudet. ‘Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt. Ik heb me daar vervolgens over geuit op sociale media - te snel, en te stevig.’ De ‘dierbare vriendinnen’ zijn inmiddels gedegradeerd tot ‘goede bekenden’.

Ook vindt de Forum-leider bij nader inzien dat hij de kwestie ‘te haastig in een bredere politieke context heeft getrokken’, om die context er vervolgens toch weer bij te halen: ‘De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren.’

In zijn excuses laat hij de Marokkaanse gemeenschap buiten beschouwing. ‘Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.’