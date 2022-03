Baudet al drie weken op 1 in de bestsellerlijst – door een truc die ook De Correspondent en ‘Meilandjes’ toepassen

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tijdens een signeersessie van zijn boek Het Coronabedrog. Beeld ANP

‘In onze winkels zijn sinds verschijnen elf paperbacks en vijf gebonden exemplaren verkocht’, twittert Erik Hoekstra van boekhandel Broekhuis in Twente. ‘In onze webshop nog twee paperbacks. Ik hoor van collega boekverkopers vergelijkbare geluiden.’ Bovendien is het boek in Baudets eigen webshop nu uitverkocht. Op sociale media gaan inmiddels meerdere theorieën rond over hoe hij de lijst zou manipuleren. Klopt daar wat van? Het korte antwoord is nee, zegt de woordvoerder van de CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. ‘Er is geen enkele aanwijzing dat er fraude is gepleegd. Baudet heeft wel wat slimmigheidjes toegepast.’

Stichting CPNB stelt De Bestseller 60 samen op basis van de cijfers van verkooppunten die door marktbureau GFK gecontroleerd worden. Amsterdam Books, de uitgever en webshop van Baudet, is aangesloten bij GFK. ‘Dan moet je door een serieuze stresstest komen’, zegt de woordvoerder. ‘De data worden wekelijks gecheckt.’

De belangrijkste en overigens breed bekende methode die Baudet heeft gehanteerd is: veel boeken verkopen via een pre-order-actie. Dit betekent dat je het boek vooraf al kunt reserveren en het dan bezorgd krijgt na verschijning.

‘De laatste jaren zien we het keer op keer gebeuren dat uitgevers zo met een boek op nummer 1 komen’, zegt de woordvoerder van het CPNB. ‘Kijk naar de boeken over de Meilandjes. Of neem Ruud ten Wolde, die onlangs postuum op de eerste plek binnenkwam met zijn boek Ziek gelukkig. Boekhandelaren die ik sprak hadden nog nooit van hem gehoord, maar hij heeft zo’n grote volgersschare online dat duizenden zijn boek via een pre-order hadden besteld. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Baudet.’

Automatisch opgestuurd

Ook De Correspondent heeft zo al vaker boeken in de bovenste regionen van de toplijst laten binnenkomen, zoals De Tweede van Lynn Berger en Dankboek van Ernst-Jan Pfauth. ‘Zij hebben een boekenlidmaatschap waarbij leden automatisch de nieuwe boeken krijgen opgestuurd’, zegt de woordvoerder. ‘Dat mag allemaal. Zolang het maar echt verkochte exemplaren zijn.’

Het opmerkelijke is volgens het CPNB vooral dat dit zo vaak voorkomt, maar dat niemand daar tot op heden ooit vraagtekens bij plaatste. ‘Kennelijk vertrouwen mensen Baudet niet. Misschien hebben ze daar ook hun redenen voor, maar in dit geval is het echt keurig gegaan.’

Boeken die via een pre-order-actie hoog de lijst binnenkomen, kukelen er geregeld ook weer zo uit. Bij Het Coronabedrog gebeurt dat nog niet. Binnen twee weken zijn 15 duizend exemplaren verkocht, zegt de uitgever. Baudet maakt gretig gebruik van de ophef die ontstaan is door te zeggen dat de boekenwereld ‘in paniek’ is door zijn succes. Vermoedelijk heeft al die reuring de verkoop ook opgestuwd in de tweede week.

Dat het boek ook na drie weken nog op nummer één staat heeft een wat minder spannende verklaring. ‘Armen bloot, handel dood, is een gevleugelde uitspraak in het vak’, zegt de woordvoerder. ‘Door het lekkere weer worden er deze week simpelweg weinig boeken verkocht. Dan hoef je dus ook minder exemplaren te verkopen om de eerste plek te behouden.’