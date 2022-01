Batavus en Sparta ingelijfd door investeerders, die inhaken op explosieve groei van e-bikes

Twee e-bikers rijden dit voorjaar langs de Waalkade in Nijmegen. De explosief gestegen verkoop van elektrische fietsen maakt van de fabrikanten ervan aantrekkelijke overnamekandidaten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De overname door een consortium onder leiding van investeringsmaatschappij KKR moet nog officieel worden goedgekeurd en wordt naar verwachting deze zomer afgerond. De investeerders betalen naar verluid 58 euro per aandeel, een kwart hoger dan de slotkoers van het beursgenoteerde Accell van vrijdag.

Door de overname hoopt Accell ‘sneller te groeien’, schrijft het bedrijf in een verklaring. Het bestuur staat unaniem achter de overname. Voor de 3.100 werknemers zou de nieuwe situatie geen gevolgen hebben. Ook het hoofdkantoor blijft in Heerenveen staan.

Bijna 900 duizend fietsen verkocht in 2020

Naast Batavus en Sparta behoren ook bekende sportfietsmerken als Koga en Raleigh en bakfietsenbedrijf Babboe tot de Accell Group. Daarnaast verkoopt de fabrikant fietsonderdelen. In 2020 verkocht het bedrijf bijna 900 duizend fietsen en draaide het een omzet van 1,3 miljard euro. Het bedrijf is naar eigen zeggen Europees marktleider in e-bikes en inmiddels in vijftien landen actief.

De markt voor elektrische fietsen is door de explosieve groei van de laatste jaren interessant voor investeerders. Zij zien bovendien veel ruimte voor groei. Mede door de goede resultaten op de markt voor e-bikes steeg de omzet van Accell vorig jaar met zo'n 3,3 procent. De stijging was vermoedelijk nog hoger geweest als het bedrijf niet te kampen had met een wereldwijd tekort aan belangrijke onderdelen, waardoor het niet de maximale productie konden draaien.

Ook Gazelle-eigenaar Pon wilde Accell overnemen

De afgelopen jaren was er meer interesse in het bedrijf. In 2018 probeerde de Nederlandse fietsenfabrikant Pon, onder meer eigenaar van Gazelle, Accell in te lijven. Die overname strandde, waardoor het niet lukte om de twee bedrijven te combineren tot de grootste fietsenfabrikant ter wereld. Inmiddels is dat Pon via een andere weg alsnog gelukt: in oktober vorig jaar kocht het bedrijf Dorel Sports, fabrikant van onder meer Cannondale sportfietsen.

KKR, de investeringsmaatschappij die de leiding heeft over de overname van Accell, was de afgelopen jaren vaker actief op de Nederlandse markt. Het Amerikaanse bedrijf stak onder meer geld in vakantieparken van Roompot en parkeerbedrijf Q-Park.