Bataclan-overlevende: ‘Het proces heeft me veel geleerd over mezelf, de beklaagden, de jihad’

Brandweermannen helpen een slachtoffer na de terroristische aanslag op de Bataclan op 13 november 2015. Beeld Christian Hartmann / Reuters

Arthur Dénouveaux (35) wéét dat hij uitgeput is, maar de adrenaline houdt het gevoel nog tegen. Een dag nadat het grootste strafproces uit de moderne Franse geschiedenis ten einde kwam, voelt hij zich vrij. ‘Veel vrijer dan de afgelopen maanden, de afgelopen jaren. De toekomst is een lege bladzijde, meer dan ooit sinds de aanslagen.’

Krap twee uur heeft hij geslapen. Nadat de rechter woensdagavond het vonnis uitsprak over de twintig beklaagden – de enige nog levende dader Salah Abdeslam kreeg levenslang – eindigde het megaproces in Les Deux Palais, een prachtige klassieke brasserie tegenover het Paleis van Justitie. ‘Al tien maanden lang drinken we daar na afloop van de zittingsdag iets met elkaar: advocaten, civiele partijen, journalisten. Dat schept een band. Alles eindigt altijd in Les Deux Palais, dus nu ook.’

Ook een aantal beklaagden ging met jullie mee.

‘Drie van hen zijn nu op vrije voeten (hun voorlopige hechtenis compenseert de opgelegde celstraf wegens logistieke steun, red.). Ze hebben evenveel recht om naar het café te gaan als ieder ander. Het gebeurde spontaan en voelde vanzelfsprekend; we hadden allemaal de behoefte om er samen definitief een punt achter te zetten. Niet om iets te vieren – dat is onmogelijk, mensen gaan de gevangenis in en we betreuren 130 doden.’

Heeft u met die drie beklaagden gesproken?

‘Heel even. Ik heb ze veel sterkte gewenst met het vervolg. ‘Nee’, zeiden zij, ‘ú veel sterkte met het vervolg. Nu wij vrij zijn, zijn we vrij. Voor u is het ingewikkelder.’ Ze hebben onze getuigenissen in de rechtbank begrepen.’

Over het proces is veel gesproken als een vorm van therapie – voor de slachtoffers, en voor Frankrijk als geheel. Hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Zo heb ik het nooit willen zien, het doel was gerechtigheid, niet therapie of herdenken. Maar in praktijk bleek het spreekrecht toch therapeutisch. Ik ging het proces in met minimale verwachtingen. Ik hoopte dat ik kon spreken, en dat het vonnis begrijpelijk zou zijn. Van de beklaagden wilde ik niets verwachten, want dat zou me van hen afhankelijk maken en dat wilde ik voorkomen. Het proces overtrof mijn verwachtingen. Ik heb veel geleerd over mezelf, de beklaagden, de jihad.’

Arthur Dénouveaux, overlevende van de aanslag in de Bataclan en voorzitter van de slachtoffersorganisatie Life for Paris: 'We wilden niet haten.' Beeld Magali Lambert / Agence VU

Welke les blijft u bij?

‘De vraag die me bezighield: hoe kan het dat mensen van mijn leeftijd het vuur openden op mensen als ik? Dat heb ik een beetje leren begrijpen. De beklaagden verdedigden zich met herhaling van propaganda. Ze geloofden in het goede van hun daad – ze geloofden dat ze opkwamen voor kinderen in Syrië, opkwamen voor een zaak van moslims wereldwijd. Ik begrijp niet alles, maar hun getuigenis biedt aanknopingspunten.

‘En ik kreeg opnieuw bevestigd dat er zoiets bestaat als collectieve weerbaarheid. Zo’n proces kun je niet alleen doen. We deden het samen: slachtoffers, advocaten, journalisten. Hoe groot de beproeving ook is: zoek mensen met wie je het kunt doorstaan, dan lukt het.’

Helpt begrijpen u bij de verwerking?

‘Op het moment dat ik iets begon te begrijpen, wilde ik alles begrijpen. Dan raak je teleurgesteld. Het was gemakkelijker geweest om geen verwachtingen te hebben. Naar de beklaagden luisteren is niet eenvoudig. Maar je moet risico’s toelaten. Tegelijkertijd is het ook verslavend om naar een proces te luisteren over misdaden waardoor je al 6,5 jaar wordt geobsedeerd.’

Waarom was dit proces belangrijk?

‘Na de aanslagen voelde het alsof ons land op het punt van verdwijnen stond. De politie en veiligheidsdiensten hadden ons niet kunnen beschermen. Het proces liet zien: ondanks dat falen bestaat er nog een rechtssysteem dat de brokstukken bijeen raapt. De Franse staat bestaat nog, kan iets doen, en blijkt sterk genoeg om een buitengewone misdaad met rechtvaardigheid te beantwoorden.’

En voor u persoonlijk?

‘Ik voelde me in de steek gelaten, omdat de staat mij niet kon beschermen. Dat ik gehoord werd door de rechter, dat justitie erkent dat mij iets onaanvaardbaars is overkomen, heeft me verzoend met mijn Frans-zijn.

‘Het proces was de praktijkles bij de theorie dat de beklaagden mensen blijven, al hebben ze iets monsterlijks gedaan. Voor het eerst zaten we in dezelfde ruimte, ademden we dezelfde zuurstof. Het is goed je aan die realiteit bloot te stellen. Stel dat ze wel monsters zouden blijken, dat die bestaan – dat zou pas een duizelingwekkende waarheid zijn. We wilden niet haten. Terrorisme is de ultieme onrechtvaardigheid. Het sterkste antwoord daarop is gelukkig en rechtvaardig zijn.

‘Na tien maanden heb ik meer over de aanslagen gehoord dan ik ooit heb willen weten. Ik ben het zo zat dat ik het er nu voorlopig niet meer over wil hebben. Dat is goed, nu het vonnis is geveld kunnen we een bladzijde omslaan.’

Wat betekent dat in praktijk?

‘Misschien betekent het: stoppen met vergelijken met wat geweest had kunnen zijn, zonder de aanslagen. Zeggen: dit is mijn leven nu, ik ben zoals ik ben. Het betekent ook dat we onze slachtoffervereniging Life for Paris opheffen. Destijds hadden we die nodig om iets actiefs te doen, de passiviteit te bestrijden van de slachtofferrol waar je in wordt gedwongen. Onze doelen zijn bereikt: schadevergoeding, herdenking, het proces. Tot 2025, tien jaar na de aanslagen, kunnen we alles afronden. Daarna heffen we onszelf op. Er is geen strijd meer te voeren. Dat is ook bevrijdend. Iets nieuws vinden dat net zo zinvol voelt, zal de grootste uitdaging zijn.’