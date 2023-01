Bastiana Maaskant (100): ‘Er is nooit over ons doodgeboren dochtertje gesproken. Tegenwoordig zijn mensen veel opener, dat is beter’

Bastiana Maaskant-Looije Beeld Aurélie Geurts

Op de eettafel van de goedgemutste Bastiana Maaskant ligt een opengeslagen puzzelboekje en de liefdesroman De geur van heimwee, geschreven door de koningin onder de streekromanschrijvers, Henny Thijssing-Boer. In een tas, hangend aan de armleuning van haar stoel, heeft ze haar grootste tijdverdrijf verstopt: een breiwerk. De 100-jarige heeft in haar leven ontelbare creaties van de pennen laten glijden. Ze breide voor haar moeder, zus, kinderen, kleinkinderen, voor ouderen en – nog steeds – voor vluchtelingen. Ze kon al haar kennis en creativiteit kwijt in het boek Happy Handmade Fashion, dat in 2020 uitkwam en ze met haar kleindochter Lisanne samenstelde. Ze ontwierpen en maakten samen eigentijdse truien, vesten, mutsen en sjaals. In het dankwoord schrijft haar kleindochter: ‘Zo oma, dit hebben we toch maar mooi geflikt samen, proost op ons boek, een droom die uitkwam!’

Foto voor het boek dat ze met haar kleindochter maakte. Beeld Aurélie Geurts

Bastiana Maaskant leerde haar kleindochter handwerken, en gaf haar behalve de technieken ook wat handigheidjes mee die ze in de loop der jaren had uitgevogeld, zoals: het boord van een trui met iets dunnere naalden breien voor een strak resultaat, en twee panden tegelijk op een naald breien, dat schiet wat meer op.

De handwerkveteraan betreurt het dat kinderen tegenwoordig niet meer, zoals in haar jeugd, op de lagere school leren handwerken. ‘Nog maar weinig mensen kunnen hun eigen kleding maken. Dat is goedkoper en vaak beter van kwaliteit dan wat je in de winkel koopt. Dat is vaak niet goed afgewerkt.’

Breien is nu een hobby, maar was vroeger vooral noodzaak, toch?

‘In mijn jeugd was er amper geld om kleding te kopen en daarom maakte je alles zelf. Alleen met Pasen kreeg we een nieuwe jas en schoenen. Breien en naaien leerde je van je moeder, oma of een tante en in de eerste klas op de lagere school. Ik was er handig in en maakte ook kleding voor mijn moeder en mijn zus, en later voor mijn eigen gezin. In mijn tijd gingen mensen veel zuiniger om met kleding. Gaten in broeken, truien en sokken werden gerepareerd. Een versleten jas van mijn man keerde ik binnenstebuiten, de binnenkant werd de buitenkant, de knopen werden verzet en zo kon hij weer een aantal jaren mee.’

Nu ik u zo hoor, schaam ik mij diep dat ik sokken met een gat weggooi.

‘Zo gaat dat tegenwoordig, maar ik kan het niet goedvinden. Waarom zou je een kledingstuk weggooien als het te repareren is? Een laddertje in een panty stopten we trouwens ook, dat doet niemand meer.

‘Als ik geen breiwerk onder handen heb, word ik onrustig. Kleding maken op de naaimachine lukt helaas niet meer, ik krijg het draadje niet meer door de naald.’

In wat voor een gezin bent u opgegroeid?

‘Ik ben opgegroeid in Capelle aan de IJssel, buiten het dorp. Mijn moeder was thuis en mijn vader was tuinder, hij had een eigen bedrijf. Hij verbouwde groenten, zoals tomaten, komkommers en bonen. Daardoor hadden we nooit honger, zelfs niet in de oorlog. We waren met zijn zessen en hadden het middelmatig, niet arm en niet rijk. Als kinderen konden we op gym en zang. Na de lagere school moest ik aan het werk, eerst in de huishouding en later werd ik verkoopster in een kruidenierswinkel, de jaren voor ik ging trouwen werkte ik op een distributiekantoor. Mijn moeder was heel modern, ze ging met haar tijd mee, zoals de kleding die ze droeg. Ik heb een fijne jeugd gehad, en had veel vrienden en vriendinnen. Mijn vader ging niet naar de kerk, mijn moeder wel. Als ik met haar meeging, dan bleef ik na afloop met jongeren nog een tijd buiten.’

Een beetje flaneren en flirten?

‘We gingen met een groepje wandelen, heen en weer over de dijk.’

Heeft u zo ook uw latere man leren kennen?

‘Jos leerde ik voor de oorlog kennen op zangvereniging De Lofstem. Hij was heel knap, had een ondeugende smoel en kon goed voetballen. Zo’n jongen waar veel meisjes verliefd op werden. Dat hij mij koos, begrijp ik nog steeds niet. Jos vroeg op een dag na afloop van zang of ik met hem mee ging fietsen. Hij woonde in het dorp, ik in de polder. We hebben heel wat afgefietst en gewandeld samen. Al voor de oorlog ging ik met hem. Na de oorlog, in 1947, zijn we getrouwd.’

Waar spraken jullie over tijdens die eindeloze fietstochten en wandelingen?

‘Over alledaagse dingen, het was vroeger niet zo intiem hoor. Hij kwam op woensdagavond, zaterdag en zondag bij mij thuis. Boven kwam hij nooit, dat deed je niet in die tijd. Als hij weer wegging, meestal tien uur ’s avonds, ging mijn moeder zogenaamd net van alles doen, zodat wij in de gang afscheid konden nemen. Zo ging het vele jaren, totdat we trouwden.’

Samen met Jos op hun trouwdag, 21 augustus 1947. Bastiana had haar trouwjurk en die van de bruidsmeisjes zelf gemaakt. Beeld Aurélie Geurts

Was er een reden om zo lang te wachten?

‘We hadden wel eerder gewild, maar konden geen woning krijgen. Er was grote woningnood na de oorlog. Eerst zijn we een tijd bij vrienden met twee kinderen gaan inwonen. Het was krap, maar heel gezellig. Eindelijk konden we trouwen. Na een tijdje verhuisden zij en zijn we bij mijn ouders gaan inwonen. Daarna konden we bij een oudere mevrouw in Kralingen, in Rotterdam, een kamer huren. Daar is, in 1950, onze zoon Jos geboren. Het duurde tot 1953 eer we onze eerste eigen woning kregen.’

Mag ik u een brutale vraag stellen: u was al drie jaar getrouwd toen uw eerste kind werd geboren; probeerde u daarvoor niet zwanger te raken?

‘Nee, de pil bestond immers nog niet. Een jaar na ons huwelijk, in 1948, is ons eerste kind geboren, op de verjaardag van mijn man. Ze werd doodgeboren. Dat was een nare tijd.’

Haar gezicht betrekt en ze valt even stil, waarna ze zich herpakt. ‘Ik heb het er nog te kwaad mee. Er is nooit over ons doodgeboren dochtertje gesproken, mijn man zei er geen woord over, mijn ouders zwegen ook. Ons kind was dood, maar ik had het wel negen maanden bij mij gedragen. Tegenwoordig zijn mensen veel opener, dat is beter. Mijn kinderen en kleinkinderen bellen mij elke dag en vertellen mij alles.’

Heeft u het verlies van uw eerste kind wel kunnen verwerken, als er niet over gesproken werd?

‘Ik denk het niet. Ik denk er nog vaak aan. Het leven ging door alsof er niets was gebeurd. Toen ik na een week of twee weken, dat weet ik niet precies meer, thuis uit het ziekenhuis kwam, was mijn dochtertje begraven. Waar wist ik niet. Alle spulletjes die we hadden aangeschaft, zoals een ledikant en commode, waren opgeruimd. Mijn man en mijn ouders zullen het zo gedaan hebben om mij te sparen.’

Bent u er ooit achter gekomen waar uw baby lag begraven?

‘Mijn dochter is acht jaar geleden gaan zoeken. Ze vond de begraafplaats waar mijn overleden kind in het archief stond geregistreerd: Adrianus. Het graf bleek geruimd. We zijn er samen naartoe gegaan. Ik vond het fijn te weten waar ze was begraven. Ik ben nu 100, maar hoop dat het mij bespaard blijft dat ik nog een kind verlies, want ik heb twee moordkinderen.’

Hoe bent u met tegenslagen in uw leven omgegaan?

‘Niet zeuren, doorgaan en bezig blijven. Ik heb nog steeds een fijn en druk leven. Elke dag loop ik achter mijn rollator de gang op neer om fit te blijven.’

Hoe kijkt u naar de jonge generatie van nu?

‘Ik vind het verschrikkelijk als ik jongeren hoor zeggen dat ze zo moe zijn. Mijn generatie weet niet wat dat is, vermoeidheid. Waar worden ze moe van? Ze hoeven bijna niks zelf te doen, het meeste wordt voor ze gedaan en er zijn zo veel luxeapparaten. Je ziet steeds minder kinderen buitenspelen. Ze hangen waarschijnlijk thuis op de bank en bekijken de wereld door een schermpje. Ze zijn veel meer alleen en kunnen zich niet meer uitleven. Wij waren vroeger vaak buiten met vrienden. Je had de ballentijd en de tollentijd en we deden wegkruipertje. Wat een kastanjeboom is, of een esdoorn, weten kinderen tegenwoordig niet meer. Ik zeg niet dat alles vroeger beter was hoor; kinderen werden overal buiten gehouden en moesten al jong hard werken, maar daar word je niet beroerd van.’

Zou u nu liever niet jong willen zijn?

‘Afgaand op wat ik hoor en lees, denk ik dat kinderen het nu zwaarder hebben. Hun leven is zo gejaagd. Als ze klein zijn, is het in de ochtend hup, hup, jas aan, snel naar school want pa en ma moeten op tijd op hun werk zijn. Ik snap wel dat ze allebei moeten werken, omdat alles zo duur is. Sommige baby’s gaan ongewassen naar de crèche. Op school brullen en gillen kinderen, op het voetbalveld schelden ze de scheidsrechter uit. Leerkrachten kunnen ze moeilijk in de hand houden. Toen ik op school zat, zat je met je armen over elkaar en hield je je mond, en die ging alleen open als de onderwijzer je iets vroeg.’

Meisjes hebben tegenwoordig meer kansen, wat zou u zijn gaan doen, denkt u?

(Ze aarzelt, zegt eerst ‘ik zou willen helpen, iets in de maatschappij’ – en dan krijgt ze een ingeving:) ‘De modevakschool! Zelf kleding ontwerpen. Ik ben niet zo zakelijk, dus zou denk ik een hoop kleding weggeven.’