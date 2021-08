Bassist Simon Gallup stapt uit The Cure

Simon Gallup Beeld Redferns

The Cure, een bijzonder invloedrijke band in het new wave en gothic-genre, combineert sinds de oprichting in 1978 zonnige alternatieve pop met donkerder, buitengewoon intens werk. Ook de onderlinge verhoudingen binnen de band waren niet altijd opgeruimd – The Cure kende een groot bandledenverloop.

Desalniettemin vertelde Smith in recente interviews een hechte vriendschap met Gallup te voelen, en dat Gallup, met een hiaat van 3 jaar het langst dienende bandlid sinds 1979, een essentieel onderdeel was van The Cure als liveband.

Vooralsnog staat nog steeds een nieuw album van The Cure op stapel, het eerste sinds tien jaar. Verschijningsdatum nog onbekend.