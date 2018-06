Basketballegende Rodman barst in tranen uit na ‘mooi moment tussen goede vrienden’ Trump en Kim

Heel even ging vannacht niet alle aandacht uit naar #TrumpKimSummit, maar naar een video van de vroegere basketbalgrootheid Dennis Rodman die in tranen uitbarstte op CNN.

Rodman behoort tot het selecte groepje mensen dat zowel Trump als Kim de hand schudde. Sterker nog, de oud-basketballer zocht in het verleden Kim geregeld op in Pyongyang en bouwde een persoonlijke relatie op met de Noord-Koreaanse leider, die groot basketbalfan is. Daarnaast is Rodman bevriend met de Amerikaanse president en nam deel aan diens televisieprogramma Celebrity Apprentice. Hij steunde Trump ook tijdens zijn verkiezingscampagne.

Rodman, gelegenheidsanalist voor de Amerikaanse nieuwszender CNN, barstte in tranen uit toen hem gevraagd werd naar de betekenis van de historische ontmoeting: ‘Dit is een fantastische dag, en ik ben hier om het te zien gebeuren. Ik ben zo blij.’

Een uitnodiging voor de top tussen Trump en Kim – door Rodman op CNN omschreven als ‘een mooi moment tussen twee goede vrienden’ – zat er niet in. De 57-jarige Rodman was op geen enkele manier betrokken bij de besprekingen. Het weerhield hem er niet van om af te reizen naar Singapore. Hij deed dat op kosten van PotCoin, een cryptomunt die marihuanabedrijven financieel ondersteunt.

Op CNN gaf Rodman met een T-shirt van PotCoin en een rode Make America Great Again-pet zijn kijk op de zaak. Zo vertelde Rodman hoe voormalig president Barack Obama hem niet serieus nam toen hij ooit terugkeerde uit Pyongyang met een bericht van Kim. ‘Obama heeft mij gewoon afgewezen’, aldus Rodman. En over zijn verwachtingen wat er uit de top zal komen? ‘De mensen moeten geen wonderen verwachten, het is ten slotte pas de eerste ontmoeting. De deuren gaan echter open.’