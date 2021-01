Basisschoolkinderen twee weken langer thuis, kabinet denkt na over ‘coronaverlof’

Premier Mark Rutte arriveert bij het Catshuis in Den Haag. Beeld EPA

Eerder was het de bedoeling vanaf 25 januari de basisscholen te openen. ‘Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is’, zei minister Slob van onderwijs. ‘Je kinderen helpen met school, terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.’

Om enigszins tegemoet te komen aan de klachten van ouders overlegt het kabinet met werkgevers en vakbonden over ‘coronaverlof’. De overheid wil financieel bijdragen om dat mogelijk te maken. Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen die om andere redenen moeilijk onderwijs op afstand kunnen volgen, zoals die nu op scholen wordt geboden, blijft wel mogelijk.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over te voeren beleid, had zaterdag al voor een langere sluiting van de basisscholen gepleit. Het OMT verantwoordt dat uitstel door te verwijzen naar de meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus, die terrein wint in Nederland. In een Belgisch verpleeghuis werden zondag 110 besmettingen met de nieuwe virusvariant gemeld.

Kinderen sneller besmet

Onderzoek wijst uit dat kinderen door de nieuwe Britse variant sneller besmet kunnen worden. Het OMT wijst er op dat ze na besmetting wel vaak klachtenvrij blijven. Het OMT schrijft in zijn advies van zaterdag zich zorgen te maken over de Britse variant van het virus. Die kan vanaf april tot een grote druk op de zorg leiden.

Slob zei het ‘zorgelijk’ te vinden dat door de langere schoolsluiting leerachterstanden nog verder zullen oplopen. Samen met het onderwijsveld kijkt hij of uitbreiding van de lestijden mogelijk is. In Engeland biedt de BBC op televisie onderwijspakketten aan voor scholieren: dagelijks twee uur voor middelbare scholieren en drie uur voor leerlingen van de basisschool. Een dergelijke uitbreiding van de mogelijkheden wordt in Nederland nog niet overwogen.

De middelbare scholen zouden al tot 9 februari gesloten blijven, de datum waarop in beginsel ook de lockdown ten einde komt. Daaraan verandert vooralsnog niets.

Avondklok

De komende dagen wordt ook een besluit verwacht over de invoer van een avondklok, waar in de persconferentie van dinsdag al naar werd gehint. Die zou kunnen gaan gelden van ’s avonds acht tot ’s morgen vier uur. Het OMT brengt het kabinet daarover de komende dagen advies uit en zal dan het effect ervan op het intomen van het virus moeten aantonen. Politie en boa's maken zich zorgen over de handhaafbaarheid van een dergelijke maatregel.

In Frankrijk is sinds dit weekeinde in het hele land een avondklok van kracht die al om zes uur ’s avonds ingaat en tot zes uur 's morgens geldt. In Nederland is de politieke verdeeldheid over de avondklok groot. Niet alleen het grootste deel van de oppositie is tegen, ook regeringspartij D66 heeft grote bezwaren, zo bleek in het coronadebat van woensdag. Tegenstanders vinden het een te grote inperking van de vrijheden. De invoer van een avondklok kan een eerste besluit zijn dat laat zien of ook een demissionair kabinet omstreden maatregelen om het coronavirus te bestrijden kan afdwingen.

Maandag of dinsdag wordt ook een besluit verwacht over een nieuw steunpakket voor het bedrijfsleven.