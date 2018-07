Basisscholen vrezen nieuw schooljaar te moeten beginnen met tekort van meer dan duizend leraren

Waar eerdere jaren vacatures vlak voor de zomervakantie nog vervuld raakten, krijgen schoolbesturen hun formatie dit jaar niet rond, aldus de PO-Raad. Meer dan de helft van de besturen heeft nog vacatures openstaan. Bijna een kwart verwacht de vacatures niet meer vervuld te kunnen krijgen. Aan het onderzoek werkten 315 van de 814 benaderde schoolbesturen mee.

Het gebrek aan leerkrachten heeft volgens de schoolbesturen een negatief effect op de kwaliteit van onderwijs. Groepen worden groter en besturen vrezen vaker leerlingen naar huis te moeten sturen, zoals nu al regelmatig gebeurt als er een juf of meester ziek is en niet vervangen kan worden. Ook groeit de werkdruk en neemt de onvrede onder ouders en de onrust in de school toe.

Het ministerie van Onderwijs verwacht in 2022 een tekort van 4.100 fulltimeleerkrachten. Enkele maanden geleden trok de Onderwijsraad al aan de bel. ‘Vooral in het primair onderwijs is de situatie ernstig’, aldus het adviesorgaan, dat minister Slob adviseerde een ‘taskforce’ in te stellen. ‘De genomen maatregelen om de tekorten tegen te gaan, hebben vooralsnog onvoldoende effect.’

Het tekort aan leerkrachten is volgens de Onderwijsraad onder andere te wijten aan het imago van het vak, de loopbaanmogelijkheden, werkdruk en het salaris. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, roept het kabinet op om met het onderwijs samen structurele oplossingen uit te werken. ‘Ik zie nu te veel hapsnap-oplossingen, te veel los zand.’

Volgens Den Besten moeten andere doelgroepen worden opgeleid tot leerkracht en moeten de salarissen omhoog. Ondertussen lenigen scholen de nood vooral door leerkrachten die parttime werken te vragen meer uren voor de klas te staan, blijkt uit de peiling. Ook nemen ze meer onderwijsassistenten aan en zetten ze vaker stagiaires in.